Происшествия

В Волгограде пожарные спасли плачущего в открытом окне 8 этажа малыша

Происшествия 09.10.2019 18:52
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09.10.2019 18:52




Сотрудники МЧС и полиции сегодня предотвратили в Волгограде трагедию, сняв малыша из открытого окна на 8 этаже многоквартирного дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении МЧС, мальчик, которому около 3 лет, стоял на подоконнике у открытого окна на предпоследнем этаже девятиэтажки, расположенной по ул. Ангарская в Дзержинском районе Волгограда. Сообщение об этом поступило в оперативные службы около 17:00. Пожарные, прибывшие к месту происшествия, забрались в квартиру по специальной автолестнице и сняли маленького мальчика с подоконника. Известно, что в квартире он находился один. 
В региональном главке МВД сообщили, что сигнал о том, что в открытом окне 8 этажа плачет облокотившийся на москитную сетку ребёнок, поступил от бдительного волгоградца. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, не смогли попасть в квартиру - дверь им не открыли. Они вызвали сотрудников МЧС, а сами пытались подозвать малыша к двери. Когда ребёнка сняли с подоконника пожарные, его передали сотрудникам ПДН. Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение его матери. Её действиям будет дана правовая оценка.

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