Совфед одобрил новые полномочия для полиции и ужесточение наказания для браконьеров

Федеральные новости 09.10.2019 17:46
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09.10.2019 17:46
Сегодня на очередном заседании Совета Федерации были одобрены законы, ранее принятые депутатами Госдумы в трех чтениях, сообщает ИА «Высота 102». Среди одобренных сенаторами законов - документ о наделении полиции новыми полномочиями. По информации Госдумы, теперь полиция наделяется правом объявлять гражданину обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Еще один одобренный Советом Федерации закон касается поправок в Уголовный кодекс РФ. Усиливается ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Все преступления, связанные с добычей и оборотом «краснокнижных» животных, переводятся в разряд средних и тяжких. Также вводится отдельная ответственность в отношении лиц, использующих служебные полномочия для совершения таких преступлений, не являясь при этом должностным лицом. Это работники заповедников и заказников.
Фото council.gov.ru
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