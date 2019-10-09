



Нижний поселок завода «Баррикады» в Краснооктябрьском районе Волгограда - как и многие другие части города, дышит трагической и героической историей. Здесь расположен мемориальный комплекс «Остров Людникова». Так назвали участок, где во время Сталинградской битвы в 1942 году стойко держала оборону окруженная почти со всех сторон 138-я стрелковая дивизия под командованием полковника Ивана Людникова. На днях на территории объекта культурного наследия федерального и регионального значения прошел массовый субботник. Уборка сухой травы и листьев, обрезка деревьев и другие полезные работы проведены силами местных жителей и районной коммунальной службы. Корр. ИА «Высота 102» запечатлел результаты благоустройства, а также увидел повседневные реалии и скрытую красоту одного из самых непубличных уголков Волгограда. Подробности - в фоторепортаже.































































































