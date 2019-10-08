Расследования

В Волгограде первый фигурант дела о мошенничестве с участием экс-депутатов пошел под суд

Расследования 08.10.2019 15:32
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08.10.2019 15:32


Перед судом в Волгограде предстанет 30-летний безработный местный житель по обвинению в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере, сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Отметим, что это первый фигурант крупного дела о мошенничестве в сфере автострахования, по которому проходят несколько человек, в том числе трое бывших депутатов Волгоградской гордумы - Федор Литвиненко, Алексей Зверев и Евгений Щур. Ранее сообщалось, что экс-депутаты еще знакомятся с материалами уголовного дела.
Прокуратура сегодня утвердила обвинительное заключение пока в отношении одного обвиняемого - его дело выделено из основного. Безработный мужчина, по версии следствия, своими действиями нанес ущерб на сумму порядка 4 миллионов рублей. В период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый, являясь участником структурного подразделения организованной преступной группы и действуя в ее составе, совершал хищения денежных средств страховых компаний.
С целью получения страховых выплат он совместно с сообщниками предоставил страховщикам заведомо ложные документы о 96 якобы зафиксированных ДТП. Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признал в полном объеме.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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