Расследования

Подследственные экс-депутаты гордумы Волгограда изучают материалы дела на воздухе

Расследования 04.10.2019 15:17
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04.10.2019 15:17


Освобожденные судом от необходимости находиться под домашним арестом бывшие депутаты Волгоградской гордумы Евгений Щур и Алексей Зверев заметно посвежели и проводят встречи тет-а-тет на воздухе. Корреспондент ИА «Высота 102» встретил обвиняемых в многомиллионном мошенничестве, которые сейчас должны усиленно знакомиться с материалами своего монументального уголовного дела, недалеко от администрации области. Товарищи по несчастью что-то обсуждали в ходе неспешной прогулки по живописной улице Ленина, затем свернули на улицу Мира, немного побеседовали, стоя напротив  консерватории имени Серебрякова, и разошлись.

Внешний вид скандальных экс-депутатов опасений за их физическое состояние не вызывает - освобождение из стен СИЗО, а затем и из-под домашнего ареста, явно пошло на пользу. Ранее следователи настаивали на продлении домашнего ареста обоим фигурантам, но Волгоградский областной суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства. Бывшие депутаты находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас следствие по делу Евгения Щура, Алексея  Зверева и еще одного экс-депутата Федора Литвиненко - на стадии ознакомления с материалами уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования и создании преступного сообщества. Материалов много - почти 2000 томов. В состав преступной группы, помимо действующих и бывших депутатов гордумы, по версии следствия, входили несколько десятков человек. Предполагается, что всего на счету членов преступного сообщества - более 700 эпизодов мошенничества. В следственном  изоляторе Зверев, Щур и Литвиненко провели почти по два года. В ноябре 2018 года всех троих выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Впоследствии эта мера пресечения несколько раз продлевалась. 

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