Волжанин получил реальный срок за публичные призывы к экстремизму





К 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима осужден житель Волжского за публичные призывы к экстремизму в Интернете. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Волжского городского суда, мужчина получил такое наказание с учетом предыдущих судимостей.

Следствием и судом установлено, что волжанин, испытывая неприязненные отношения к проживающим на территории РФ представителям народностей Кавказа и Средней Азии, а также евреям, разместил на своей страничке в социальной сети материалы, призывающие к насильственным действиям в отношении представителей этих народностей.

Приговором суда он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на срок 2 года 6 месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Отметим, что расследование данного уголовного дела осуществлялось органами УФСБ России по Волгоградской области.



