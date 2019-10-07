В администрации Волгоградской области – череда кадровых назначений

Первым заместителем губернатора – председателем комитета финансов Волгоградской области назначен Александр Дорждеев, кресло еще одного первого заместителя губернатора занял Валерий Бахин. Кроме того, в администрации Волгоградской области определена структура аппарата губернатора. Как сообщает ИА "Высота 102", губернатор Андрей Бочаров назначил заместителей руководителя аппарата, начальника государственно-правового управления и управления по вопросам государственной службы и кадров. Должности заместителей руководителя аппарата заняли Наталья Лисименко и Максим Решетов.
Начальником государственно-правового управления назначен Роман Левкин. Управление по вопросам государственной службы и кадров возглавил Федор Данилов.
Ранее на должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области был назначен Евгений Харичкин - опытный чиновник, не теряющий своих позиций уже в течение многих лет.