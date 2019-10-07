Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»





На должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области снова назначен Евгений Харичкин, сообщает ИА «Высота 102». Во время первого губернаторского срока Андрея Бочарова он также занимал пост вице-губернатора - руководителя аппарата главы региона.

Отметим, что Евгений Харичкин ранее был назначен на эту должность 23 июня 2016 года. Он сохранил свои позиции и в новой структуре администрации Волгоградской области после выборов главы региона.