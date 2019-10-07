Политика

Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»

Политика 07.10.2019 17:39
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07.10.2019 17:39


На должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области снова назначен Евгений Харичкин, сообщает ИА «Высота 102». Во время первого губернаторского срока Андрея Бочарова он также занимал пост вице-губернатора - руководителя аппарата главы региона.
Отметим, что Евгений Харичкин ранее был назначен на эту должность 23 июня 2016 года. Он сохранил свои позиции и в новой структуре администрации Волгоградской области после выборов главы региона.

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