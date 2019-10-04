Экономика

Банк «Открытие» и EPAM внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса всего за 3,5 месяца

Экономика 04.10.2019 12:37
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04.10.2019 12:37


Банк «Открытие», входящий в Топ-10 российских банков, реализовал проект по внедрению системы «Calypso», которая используется для поддержки процессов фронт-офиса в инвестиционной деятельности. Партнером «Открытия» выступила компания EPAM Systems, Inc (NYSE: EPAM), ведущий мировой поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Особенностью проекта стали сжатые сроки: развертывание платформы, миграция данных и подключение нового источника рыночной информации заняли всего 3,5 месяца. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
В 2018 году основная часть инвестиционного подразделения банка была преобразована в независимую компанию, в которой продолжилось применение ранее внедренной системы «Calypso».
Для эффективного развития собственного инвестиционного бизнеса банк «Открытие» принял решение построить новую фронт-офисную систему с учетом актуальных требований и новейших тенденций рынка. Ее основой стала уже знакомая банку и хорошо себя зарекомендовавшая платформа «Calypso»: такой выбор позволял добиться поставленной цели в условиях ограниченного времени. Для внедрения системы была привлечена компания EPAM – официальный партнер Calypso Technology Inc.
Объединенная проектная команда «Открытия» и EPAM завершила все работы за 3,5 месяца. На новую платформу были перенесены ключевые бизнес-процессы инвестиционного фронт-офиса банка, а также проведена миграция части данных из ранее общей базы предыдущей системы.
По объективным причинам команда была вынуждена отказаться от классического подхода к миграции и выбрать более сложный, но вместе с тем инновационный подход. Специалисты EPAM и «Открытия» проанализировали данные, которые использовались банком в продуктовой среде, затем определили список объектов и разработали фильтры, запросы и скрипты для выборки только той информации, которая относилась к банку.
В «Открытии» была развернута ИТ-инфраструктура на основе Linux- и Windows-серверов, куда через дополнительный сервер выгружались данные. Консультационную поддержку команде оказывали специалисты компании Calypso. Завершающим этапом проекта стало подключение «Calypso» к новому источнику рыночных данных.
В дальнейших планах банка «Открытие» — расширение функциональности «Calypso» для покрытия новых финансовых инструментов и процессов, а также переход на следующую версию платформы и ее интеграция с внутренними информационными системами.
Андрей Середа, вице-президент, заместитель директора Департамента ИТ-развития банка «Открытие»:
«Инвестиционное направление по-прежнему остается важной частью деятельности банка. Мы рады, что благодаря великолепной работе нашей команды и квалификации партнеров из EPAM и Calypso Technologies нам удалось обеспечить эффективную и бесперебойную работу бизнеса на всем протяжении проекта. Отдельно хочется отметить профессионализм, технологические компетенции и опыт специалистов EPAM, сыгравших ключевую роль в достижении всех поставленных целей».
Артак Оганесян, заместитель генерального директора EPAM в России:
«Проект в банке «Открытие» стал определенным вызовом для нас. В условиях очень жестких сроков мы не только разработали современную и отвечающую задачам банка систему, но и применили технологии миграции данных, которые ранее не использовались для решений «Calypso». EPAM обладает глубокой экспертизой по «Calypso», в основе которой лежит многолетнее партнерство с компанией и успешно реализованные проекты для ряда российских и глобальных инвестиционных банков и финансовых организаций. В итоге наш опыт и настоящая командная работа всех участников проекта помогли не только справиться с трудностями и прийти к нужному результату, но и сделать это даже быстрее, чем было запланировано».
Дидье Буйар, генеральный директор, компания Calypso:
«Мы приветствуем успешное внедрение решения «Calypso» для операций внутри фронт-офиса в банке «Открытие». Развивающиеся рынки, в том числе Россия и страны СНГ, являются стратегически важными для «Calypso». Мы продолжим инвестировать в эти регионы с целью предоставления решений, которые объединяют в себе рыночную практику мирового стандарта и применение локальных конвенций. Этот проект иллюстрирует наши усилия по развитию растущей сети партнеров (таких как EPAM), а также наши инвестиции в инструменты, облегчающие миграцию, поддержку и модернизацию решений, и нашу приверженность обеспечению успеха клиентов».

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