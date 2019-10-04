Парк железнодорожной больницы Волгограда увеличился на 50 деревьев





Сотрудники железнодорожной больницы в Волгограде сегодня стали участниками Всероссийской экологической акции «Дыши», которая проходит по инициативе Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД». Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, в этот день сотрудники всех 173 больниц и поликлиник сети «РЖД-Медицина», представляющих 75 субъектов РФ, высадят долгоживущие виды деревьев. Цель мероприятия - сохранение и преумножение лесных массивов страны. Волгоградцы поддержали эту инициативу. На территории парка стационара ж/д больницы Волгограда, расположенного по адресу: ул. Автотранспортная, 75, медики посадили 50 видов деревьев: барбарис, катальпу, айланту, бирючину, крымскую ель.

В этом медицинском учреждении всегда заботятся не только о комфорте для пациентов внутри поликлиник и стационара, но и на прилегающей территории. Скверы и около железнодорожной поликлиники, и рядом со стационаром обустроены с любовью и удивляют своей красотой. Но работа в этом направлении не прекращается. Например, в прошлом году на территории стационара высажена аллея из 70 красных дубов.

Руководитель клиники "РЖД-Медицина" Волгограда Евгений Крайнов обратился с призывом оставлять добрый след в жизни и экологии нашего города. "А хорошая экология – это наше здоровье и чистота планеты, где мы все живем", - считает Евгений Крайнов.



