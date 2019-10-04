Экономика

Квартиры без первого взноса и с компенсацией процентов по кредиту можно купить в новостройках «Синара-Девелопмент»

Экономика 04.10.2019 11:08 Реклама
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04.10.2019 11:08 Реклама


Компания «Синара-Девелопмент» предлагает уникальные условия при покупке квартиры в районе «Новый Свет» в Волгограде.  Молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет, могут приобрести квартиру в новостройках компании в ипотеку без первоначального взноса с компенсацией процентов по кредиту. Акция распространяется также на неполные семьи с детьми, где мать или отец не достигли 35-летия. Условия совместного предложения  «Синара-Девелопмент» и Волгоградского областного фонда жилья и ипотеки действуют до 31 декабря 2019 г. Сотрудники офиса продаж помогут подобрать доступную ипотечную программу в одном из банков-партнеров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

На этапе приобретения недвижимости застройщик компенсирует первоначальный взнос по ипотеке за счет предоставления 10% скидки, которая позволяет полностью или частично покрыть необходимую сумму.  Таким образом, семья может купить квартиру, не имея никаких накоплений, либо уменьшить сумму первого взноса.
После оформления сделки Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки предоставляет компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день принятия решения о предоставлении компенсации. В настоящее время  можно  возместить до 7% расходов по оплате ежемесячного платежа по ипотеке, при этом размер компенсации не превышает 15 000 рублей в месяц или сумму фактически погашенных процентов. Срок выплат составляет 5 лет, но при этом не может быть больше срока действия кредитного договора.
По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, сегодня компания активно работает с банками-партнерами и фондами, разрабатывая совместные программы лояльности. «Полное или частичное покрытие суммы первоначального взноса по ипотеке, уменьшение процентной ставки, компенсация процентов – все это позволяет сделать покупку жилья более доступной»,— отмечает Ю.Старков.
«Новый свет» - современный микрорайон, где есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. На территории района построен детский сад, создан небольшой сквер, зимой здесь работает каток. Для детей предусмотрены игровые площадки, а также самая большая городская песочница. В строящемся доме четвертой очереди молодые семьи могут выбрать небольшую студию, однокомнатную квартиру с кухней-гостиной или просторную многокомнатную квартиру. Первый этап строительства завершится уже в 4 квартале текущего года, второй — в 3 квартале 2020 г. 

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