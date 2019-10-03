Банк «Открытие» и платежная система «Мир» и вернут 100%-ный кэшбэк

Экономика 03.10.2019 11:08 Новости компаний
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03.10.2019 11:08 Новости компаний
Банк «Открытие» и платежная система «Мир» запустили беспрецедентную совместную акцию, участники которой получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц*.
Чтобы принять участие, достаточно просто оплачивать товары и услуги картой «Мир», выпущенной банком «Открытие», у любых торгово-сервисных предприятий.
Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш, их имена будут опубликованы на сайте super.mironline.ru/otkritie. При этом чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу.
Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно. С подробными условиями можно ознакомиться здесь.
* Не более 50 000 рублей в месяц.
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