Банк «Открытие» и платежная система «Мир» и вернут 100%-ный кэшбэк





Банк «Открытие» и платежная система «Мир» запустили беспрецедентную совместную акцию, участники которой получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц*.

Чтобы принять участие, достаточно просто оплачивать товары и услуги картой «Мир», выпущенной банком «Открытие», у любых торгово-сервисных предприятий.

super.mironline.ru/otkritie . При этом чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу. Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш, их имена будут опубликованы на сайте. При этом чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу.

здесь . Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно. С подробными условиями можно ознакомиться

* Не более 50 000 рублей в месяц.