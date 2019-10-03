Экономика

Банк «Открытие» и платежная система «Мир» и вернут 100%-ный кэшбэк

Экономика 03.10.2019 11:08 Новости компаний
459 0
03.10.2019 11:08 Новости компаний


Банк «Открытие» и платежная система «Мир» запустили беспрецедентную совместную акцию, участники которой получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц*.
Чтобы принять участие, достаточно просто оплачивать товары и услуги картой «Мир», выпущенной банком «Открытие», у любых торгово-сервисных предприятий.
Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш, их имена будут опубликованы на сайте super.mironline.ru/otkritie. При этом чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу.
Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно. С подробными условиями можно ознакомиться здесь.
 
* Не более 50 000 рублей в месяц.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва
15.09.2019 18:27
28900 18
В Волгоградской области погасили почти половину чудовищного долга по зарплате
25.09.2019 14:50
18960 2
«Вскрытие ужаснуло»: часть обновленного мостового перехода через Волжскую ГЭС готовят к сдаче (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20.09.2019 16:02
20629 15
Экономика
03.10.2019 13:31
Экономика 03.10.2019 13:31
698 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 12:30
Экономика 03.10.2019 12:30
219 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 09:39
Экономика 03.10.2019 09:39
257 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2019 09:39
Экономика 03.10.2019 09:39
2832 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 14:25
Экономика 02.10.2019 14:25
13663 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 13:52
Экономика 02.10.2019 13:52
636 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 13:45
Экономика 02.10.2019 13:45
289 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 10:10
Экономика 02.10.2019 10:10
2113 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 09:58
Экономика 02.10.2019 09:58
166 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2019 08:57
Экономика 02.10.2019 08:57
387 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 15:46
Экономика 01.10.2019 15:46
23906 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 12:43
Экономика 01.10.2019 12:43
456 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 11:46
Экономика 01.10.2019 11:46
681 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2019 11:20
Экономика 01.10.2019 11:20
527 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.09.2019 15:45
Экономика 30.09.2019 15:45
1344 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:31
Освоят миллиард: в Волгограде на острове Голодном хотят построить новый коммунальный объектСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде вежливый насильник в черном напал на пенсионерку и исчезСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде снова подорожал бензинСмотреть фотографии
12:30
Безопасный «ЕвроХим» выходит на новый уровеньСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде в 11 дворах сделают новые дорогиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вынесли приговор студентке, сбившей девушку на остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Пропавшую девочку из Санкт-Петербурга ищут по всей РоссииСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде годовщину пенсионной реформы отмечают одиночными пикетамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБСмотреть фотографии
10:12
Ложные террористы не напугали чиновников в Волгограде
09:50
В Волгограде училище олимпийского резерва не давало стипендию ребенку-сиротеСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области налоговики взыскивают с обанкроченных предприятий 623,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде проектированием скандального объекта займется «проверенная» компанияСмотреть фотографии
20:47
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание ГоссоветаСмотреть фотографии
18:18
Советская актриса прибыла в Волгоградскую область на Дни памяти ШукшинаСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде сотрудница Росреестра попалась на подтасовке сведений в ЕГРН Смотреть фотографии
17:22
«От храма до больницы»: новый родильный дом в Волгограде спроектирует известная компанияСмотреть фотографии
17:01
Единственная и неповторимая: осень на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:35
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»Смотреть фотографии
16:09
Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домовСмотреть фотографии
15:57
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игрСмотреть фотографии
15:55
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозитьСмотреть фотографии
13:52
Безопасность: осторожно — угарный газ
13:49
В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллионаСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дорогиСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде задержан серийный грабитель цветочных магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области сотрудники "Почты России" взяли себе немного чужих денегСмотреть фотографии
12:16
На жителях Волгоградской области недостаточно экономятСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 