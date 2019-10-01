Экономика

Наталья Шабунина рассказала о новой линейке вкладов в банке «Возрождение»

Экономика 01.10.2019 11:46 Реклама
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01.10.2019 11:46 Реклама


Четыре новых вклада для частных лиц запустил банк «Возрождение». Хорошо известный в Волгограде банк обновил продуктовую линейку с тем, чтобы повысить доступность депозитов и удобство их пользования.
«Новую линейку от прежней отличает несколько общих моментов. Например, в случае изменения суммы вклада при его расходовании или пополнении процентная ставка не меняется. Она устанавливается при открытии вклада и остается неизменной в течение всего срока, – сообщила  ИА «Высота 102» заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Кроме того, мы упростили условия по розничным вкладам для клиентов банка, отменив градации по суммам, а также снизили минимальную сумму размещения средств для премиальных клиентов».
Как следует из названия розничных вкладов, «Пополняемый» обладает опцией довложения, а вклад «Активный» – одновременно опциями довложения и расходования. У вкладов «Привилегированный Пополняемый» и «Привилегированный Активный» – те же опции, но они рассчитаны на клиентов премиального сегмента. 

Вклад  «Пополняемый»  можно открыть в двух валютах: рублях и долларах США. Ставка зависит от срока размещения, максимальная составляет 5,50% в рублях и 0,70% в долларах США. По выбору клиента проценты можно ежемесячно капитализировать или перечислять на другой счет. Депозит «Активный», помимо возможности ежемесячной капитализации процентов или перечисления их на другой счет, предусматривает частичные снятия до уровня неснижаемого остатка. Максимальная ставка составляет 4,50% в рублях и 0,55% в долларах США. Минимальный взнос для открытия вклада «Пополняемый» составляет 30 тыс. руб./500 долл. США, а вклада «Активный» – 30 тыс. руб./3 тыс. долл. США при открытии через Мобильный или Интернет-банк, а также в Личном кабинете банкомата или терминала «Возрождения», и 100 тыс. руб./3 тыс. долл. США при открытии в офисе Банка.
Два других вклада – «Привилегированный Пополняемый» с возможностью довложения и «Привилегированный Активный» с возможностью довложения и частичного снятия – предполагают более высокий порог минимального взноса: от 700 тыс. рублей или 20 тыс. долларов США. Эти премиальные вклады открываются только в офисах банка. Оба вклада также позволяют ежемесячно капитализировать проценты или по выбору клиента перечислять на другой счет. Ставка по «Привилегированному Пополняемому»  доходит до 5,80% в рублях и до 1,20% в долларах США, а по «Привилегированному Активному» – до 5,60% в рублях и 1,05% в долларах США.
Напомним, что «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. Сегодня банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.
В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов..
 
Банк «Возрождение» (ПАО), Москва – один из старейших банков российской финансовой системы. С 2018 года входит в крупнейшую государственную  финансовую группу ВТБ.  По данным ЦБ занимает 34 место в рейтинге банков по надежности на 2019 год и 35 место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes. Участник ТОП-10 рейтинга портала Банки.ру по объему ипотечных кредитов, выданных в 2018 году. Занимает 12 позицию в рейтинге Высшей ипотечной лиги по суммарному объему кредитования за 2018 год по данным агентства «Русипотека». Региональная сеть Банка насчитывает 116 офисов продаж, большая часть которых расположена в Московской области. Банк обслуживает свыше 1,2 млн частных клиентов, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.

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