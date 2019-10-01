Расследования

Житель Волгограда выдумал кражу у себя «Мерседеса» и получил срок

Расследования 01.10.2019 11:10
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01.10.2019 11:10


К 1 году условно приговорен житель Волгограда по фамилии Кузнецов за ложный донос о похищении у него автомобиля «Мерседес Бенц GL 350», сообщает ИА «Высота 102». По информации Волгоградского областного суда, в январе 2019 года Кузнецов А.И. заявил в полицию о якобы совершенном в отношении него тяжком преступлении - похищении личного автомобиля стоимостью 750 000 рублей. При этом гражданин заведомо знал, что  ничего подобного не было. В ходе проведенной процессуальной проверки сведения о краже принадлежащего Кузнецову имущества своего объективного подтверждения не нашли и были полностью опровергнуты собранными материалами.
В своих показаниях Кузнецов указал, что автомобиль был переоформлен на него иными лицами для получения займа под залог транспортного средства. Сумма займа составила 450 тысяч руб. При этом 20 тысяч из них должен был получить подсудимый, а оставшуюся сумму иные лица.  Со слов Кузнецова обещанные денежные средства он так и не получил, в связи с чем решил оказать воздействие на своих знакомых и обратился в полицию, сообщив ложные сведения о хищении автомобиля.  

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