Житель Волгограда выдумал кражу у себя «Мерседеса» и получил срок

Расследования 01.10.2019 11:10
564 0
01.10.2019 11:10
К 1 году условно приговорен житель Волгограда по фамилии Кузнецов за ложный донос о похищении у него автомобиля «Мерседес Бенц GL 350», сообщает ИА «Высота 102». По информации Волгоградского областного суда, в январе 2019 года Кузнецов А.И. заявил в полицию о якобы совершенном в отношении него тяжком преступлении - похищении личного автомобиля стоимостью 750 000 рублей. При этом гражданин заведомо знал, что ничего подобного не было. В ходе проведенной процессуальной проверки сведения о краже принадлежащего Кузнецову имущества своего объективного подтверждения не нашли и были полностью опровергнуты собранными материалами.
В своих показаниях Кузнецов указал, что автомобиль был переоформлен на него иными лицами для получения займа под залог транспортного средства. Сумма займа составила 450 тысяч руб. При этом 20 тысяч из них должен был получить подсудимый, а оставшуюся сумму иные лица. Со слов Кузнецова обещанные денежные средства он так и не получил, в связи с чем решил оказать воздействие на своих знакомых и обратился в полицию, сообщив ложные сведения о хищении автомобиля.
Реклама
Популярное по теме
19.09.2019 15:00
40849 6
17.09.2019 14:36
33490 10
06.09.2019 13:15
20335 3
В Волгограде осужденная бизнесвумен вернет государству 20 миллионов рублей01.10.2019 13:13
Расследования 01.10.2019 13:13
50 Обсудить
В Волгограде двоих фасовщиков героина отправили за решетку01.10.2019 11:51
Расследования 01.10.2019 11:51
383 Обсудить
«Убивали на месте»: в Волгоградской области бездомных животных обрекали на смерть и мучения01.10.2019 09:41
Расследования 01.10.2019 09:41
12982 14 Обсудить
Причиной гибели двоих мужчин в Волгограде могло стать курение в квартире01.10.2019 08:14
Расследования 01.10.2019 08:14
12865 1 Обсудить
В Волгоградской области продажа виртуальной пшеницы принесла мошеннику 25 миллионов30.09.2019 13:46
Расследования 30.09.2019 13:46
2495 1 Обсудить
В Волгограде банда ипотечных мошенников омолаживала маргиналов перед походом в банк за кредитом27.09.2019 15:45
Расследования 27.09.2019 15:45
12883 16 Обсудить
Кровавая резня бензопилой: Верховный суд поставил точку в деле трех волгоградских убийц-расчленителей27.09.2019 13:52
Расследования 27.09.2019 13:52
7469 1 Обсудить
В Волгоградской области арестован сбивший насмерть подростка житель Михайловки27.09.2019 13:04
Расследования 27.09.2019 13:04
1607 0 Обсудить
Стала известна причина смерти пассажира рейса «Анталья-Волгоград»26.09.2019 14:08
Расследования 26.09.2019 14:08
13567 2 Обсудить
В Волгоградской области пропал мужчина без передних зубов и с тату на руке26.09.2019 10:52
Расследования 26.09.2019 10:52
1962 0 Обсудить
Следователи СКР назвали причину гибели судьи в Волгоградской области25.09.2019 15:17
Расследования 25.09.2019 15:17
17049 22 Обсудить
Под Волгоградом от дыма костра в ванной угорела группа иностранцев25.09.2019 12:45
Расследования 25.09.2019 12:45
3525 3 Обсудить
Волжанину вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе в воинской части25.09.2019 12:35
Расследования 25.09.2019 12:35
1625 2 Обсудить
В Волгограде дерзкого разбойника осудили на 7 лет строгого режима24.09.2019 16:37
Расследования 24.09.2019 16:37
3173 0 Обсудить
Экс-сотрудника ЖД приговорили к штрафу за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской области24.09.2019 15:19
Расследования 24.09.2019 15:19
1220 1 Обсудить
Реклама