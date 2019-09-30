













Волгоградская областная дума шестого созыва приступила к работе. Первое организационное заседание, на котором всем достойным раздали портфели, состоялось. Впереди – работа в комитетах, на фракционных и думских заседаниях , а также в избирательных округах.













Как подчеркнул губернатор Андрей Бочаров, парламент обновился более, чем на 60%. Отразится ли случившаяся ротация на качестве работы засобрания, станет ли дума площадкой для межпартийных дискуссий, как того хочет глава региона, - станет известно позже.













Пока же народные избранники, прикрепившие в петлицы своих пиджаков депутатские значки, полны оптимизма и задора.













Первое полноценное заседание облдумы назначено на 8 октября.







