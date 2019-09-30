Политика

«На работу, как на праздник»: депутаты Волгоградской облдумы готовы к праведным трудам

Политика 30.09.2019 18:35
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30.09.2019 18:35





Волгоградская областная дума шестого созыва приступила к работе. Первое организационное заседание, на котором всем достойным раздали портфели, состоялось. Впереди –  работа в комитетах, на фракционных и думских заседаниях , а также в избирательных округах. 



Как подчеркнул губернатор Андрей Бочаров,  парламент обновился более, чем на 60%. Отразится ли случившаяся ротация на качестве работы засобрания, станет ли дума площадкой для межпартийных дискуссий, как того хочет глава региона, - станет известно позже. 



Пока же народные избранники, прикрепившие  в петлицы своих пиджаков депутатские значки, полны оптимизма и задора. 



Первое полноценное заседание облдумы назначено на 8 октября.


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