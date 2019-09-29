Спорт

В Волгограде «Ротор» выдал победный результат в игре с гостями из Хабаровска

Спорт 29.09.2019 19:54
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29.09.2019 19:54


Итоговый счет сенсационно результативного матча 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между «Ротором» и «СКА-Хабаровск» - 5:3.  Как сообщает ИА «Высота 102», игру на «Волгоград Арене» посетили  22 тысячи 57 зрителей. Первый тайм игры получился очень динамичным - один за другим были забиты 7 голов. На перерыв волгоградцы ушли с преимуществом в 1 мяч. Во втором тайме снова отличился Денис Ткачук - на 74-й минуте игрок «Ротора» забил свой третий гол в домашней игре. 
Следующую игру «Ротор» проведет 5 октября на выезде в Саранске с «Мордовией».

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