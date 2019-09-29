«Ротор» и «СКА-Хабаровск» устроили пиршество голов на «Волгоград Арене»





Сегодня в рамках 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» принимает «СКА-Хабаровск». Как сообщает ИА «Высота 102», матч проходит на «Волгоград Арене». Счет после первого тайма 4:3 в пользу волгоградцев. Счет был открыт на 11-й минуте игры. Гол в ворота хабаровчан забил Денис Ткачук. Затем, к радости трибун, волгоградцы забили снова - на 12-й минуте отличился Игорь Горбунов. На 14-й минуте матча Денис Ткачук утроил счет. Но на 21-й минуте игроки «СКА-Хабаровска» все же собрались и удачно атаковали ворота «Ротора». Гол забил Адлан Кацаев.

На 31-й минуте Камиль Муллин забил в ворота гостей 4-й мяч. Далее голевое пиршество продолжилось - на 35-й минуте свой второй мяч в игре забил Адлан Кацаев. На 31-й минуте Камиль Муллин отправил в ворота гостей 4-й мяч. Но на этом голевая феерия не закончилась. На 45-й минуте «Ротор» пропустил мяч Владислава Брагина. Таким образом, в первом тайме были забиты 7 голов.

Матч продолжится после перерыва. ИА «Высота 102» следит за развитием событий.

