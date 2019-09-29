Высокопоставленные чиновники Волгоградской области ставят под удар жизнь детей

Общество 29.09.2019 16:28
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29.09.2019 16:28
"И комитет образования Волгоградской области, и комитет транспорта дорожного хозяйства, и местные власти отделались от нас "галочкой", но проблему, которая не дает спокойно жить ни детям, ни взрослым, кардинально так и не решили". Об этом ИА "Высота 102" заявили родители детей, которые учатся в средней школе №4 города Краснослободска Среднеахтубинского района.
"Вот уже полтора года мы обращаемся к чиновникам с просьбой установить светофор и оборудовать пешеходный переход, отвечающий современным требованиям, на проезжей части в районе школы по улице имени Ленина, 164. Здесь учатся 700 детей, - рассказали родители. - Кроме того, просили демонтировать глухой забор из профнастила, который установлен между торговыми павильонами. Здесь также очень опасно ходить нашим детям. И что? После бесконечных отписок и обещаний наконец, свершилось. Установили сигнализатор, который не регулирует, а просто мигает желтым, - возмущаются родители. - Хотя бы пешеходный переход обозначили, да, видно, денег на краску не нашлось".
Как утверждают родители школьников, данный отрезок дороги принадлежит комитету транспорта и дорожного хозяйства региона. Посодействовать в этом вопросе они просили и комитет образования области, и лично главу Краснослободска Владимира Суркова.
"Теперь, похоже, власти решили отделаться от нас мигающим устройством, на которое не обращают внимания ни дети, ни водители, - говорят краснослободцы. - А ведь это очень опасный участок дороги, где случаются ДТП с детьми. Родители второклассника Вани Бакчевникова как страшный сон вспоминают несчастный случай со своим ребенком, когда он выходил из школы и был сбит машиной. Но, видимо, ни этот, ни другие случаи с участием детей и взрослых не беспокоят чиновников от образования и транспорта. Хотя по сути они ставят под удар жизнь наших детей", - заключили родители школьников.
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