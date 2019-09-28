Политика

Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области

Политика 28.09.2019 12:54
9552 2
28.09.2019 12:54


Губернатор сегодня внес кандидатуру Сергея Горнякова на пост сенатора от законодательного собрания Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102".
Свое предложение Андрей Бочаров озвучил на региональной конференции партии "Единая Россия", которая проходит сегодня в Волгограде. Сергей Горняков является лидером регионального отделения ЕР. В прошлом созыве Волгоградской областной думы он занимал кресло вице-спикера.
Напомним, что ранее сенатором от исполнительной власти Волгоградской области губернатор назначил бывшего председателя облдумы Николая Семисотова. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали
24.09.2019 13:30
30550 30
В администрации Волгоградской области - массовые отставки
24.09.2019 14:23
20036 17
«Кто крайний?»: единороссы выстроились в очередь за мандатами в Волгоградскую облдуму
10.09.2019 16:59
17557 23
Политика
28.09.2019 12:27
Политика 28.09.2019 12:27
1665 0 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 11:51
Политика 28.09.2019 11:51
2260 17 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 10:48
Политика 28.09.2019 10:48
4698 6 Обсудить

0
Далее
Политика
26.09.2019 13:57
Политика 26.09.2019 13:57
3284 5 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 17:32
Политика 25.09.2019 17:32
23181 12 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 17:05
Политика 25.09.2019 17:05
13643 11 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 14:25
Политика 25.09.2019 14:25
3943 24 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 14:07
Политика 25.09.2019 14:07
1742 2 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 10:14
Политика 25.09.2019 10:14
11744 9 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 09:55
Политика 25.09.2019 09:55
7729 6 Обсудить

0
Далее
Политика
24.09.2019 19:04
Политика 24.09.2019 19:04
4018 4 Обсудить

0
Далее
Политика
24.09.2019 16:13
Политика 24.09.2019 16:13
28566 26 Обсудить

0
Далее
Политика
24.09.2019 14:23
Политика 24.09.2019 14:23
20036 17 Обсудить

0
Далее
Политика
24.09.2019 13:30
Политика 24.09.2019 13:30
30550 30 Обсудить

0
Далее
Политика
23.09.2019 17:52
Политика 23.09.2019 17:52
15894 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:47
В Красноармейском районе Волгограда на аварийном доме осыпалась кирпичная кладкаСмотреть фотографии
12:54
Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области Смотреть фотографии
12:27
Второй претендент на пост спикера Волгоградской облдумы «болеет» за Александра БлошкинаСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде водитель сбил подростка и сбежалСмотреть фотографии
11:51
Волгоградский губернатор задал тренд на «бережное» кадровое обновлениеСмотреть фотографии
11:14
Деньги за букет: в Волгограде разыскивают налетчиков на цветочные павильоны (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:48
Губернатор назвал имя нового спикера Волгоградской облдумы Смотреть фотографии
10:36
Житель Москвы на желтом авто улетел в кювет под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Водителя из Волгограда на пути в столицу остановила косуляСмотреть фотографии
09:06
Волгоградская область снизила госдолгСмотреть фотографии
23:24
В Волгограде маршрутка не пропустила легковушку, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Сбербанк планирует значительно либерализовать условия кредитования для застройщиков жильяСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде суд заставил районных чиновников взглянуть на рассыпающийся домСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде банда ипотечных мошенников омолаживала маргиналов перед походом в банк за кредитомСмотреть фотографии
15:34
В центре Волгограда дорогая иномарка совершила кувырок и приземлилась на крышуСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы не хотят жить после 85 летСмотреть фотографии
13:52
Кровавая резня бензопилой: Верховный суд поставил точку в деле трех волгоградских убийц-расчленителейСмотреть фотографии
13:32
Сеть ювелирных магазинов вызвала гнев покупателей Волгограда за обман с ликвидациейСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области арестован сбивший насмерть подростка житель МихайловкиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградцы стали чаще отдыхать за границейСмотреть фотографии
11:57
Конец любви до гроба?: сговор «Памяти» и администрации Волгограда доказан окончательно Смотреть фотографии
10:55
В Волгограде активная пенсионерка «снесла» незаконный киоск фастфудаСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде 425 мигрантов прописались в одном коттеджеСмотреть фотографии
10:24
Волгоград закупает первые квартиры для обитателей аварийных домовСмотреть фотографии
09:53
Более 326 кг подозрительной рыбы и раков обнаружено на рынке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:38
Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: как получить бесплатноСмотреть фотографии
08:58
Волгоградский клуб «Ротор» забронировал заграничный отель для тренировокСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спадСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде «Красный Октябрь» отсудил почти 600 миллионов старых долговСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области не все многоквартирные дома готовы к отопительному сезонуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 