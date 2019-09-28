Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области





Свое предложение Андрей Бочаров озвучил на региональной конференции партии "Единая Россия", которая проходит сегодня в Волгограде. Сергей Горняков является лидером регионального отделения ЕР. В прошлом созыве Волгоградской областной думы он занимал кресло вице-спикера.

Напомним, что ранее сенатором от исполнительной власти Волгоградской области губернатор назначил бывшего председателя облдумы Николая Семисотова.

Губернатор сегодня внес кандидатуру Сергея Горнякова на пост сенатора от законодательного собрания Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102".