Волгоградская область снизила госдолг





Объем госдолга в Волгоградской области по данным на сентябрь составляет 47,8 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минфин РФ, месяцем ранее этот показатель составлял 48,5 миллиарда рублей. В ЮФО на сегодняшний момент самый большой госдолг у Краснодарского края – более 110 миллиардов рублей, меньше всего задолжала Адыгея – почти 3,6 миллиарда рублей.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об оформлении очередных коммерческих кредитов двумя крупными муниципальными образованиями региона. Так, администрация Волгограда намерена занять 1,1 миллиарда рублей. Мэрия Волжского в этом году также оформила кредитов почти на 1 миллиард рублей.



