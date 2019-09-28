Экономика

Волгоградская область снизила госдолг

Экономика 28.09.2019 09:06
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28.09.2019 09:06


Объем госдолга в Волгоградской области по данным на сентябрь  составляет 47,8 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минфин РФ, месяцем ранее этот показатель составлял 48,5 миллиарда рублей. В ЮФО на сегодняшний момент самый большой госдолг у Краснодарского края – более 110 миллиардов рублей, меньше всего задолжала Адыгея – почти 3,6 миллиарда рублей. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об оформлении очередных коммерческих кредитов двумя крупными муниципальными образованиями региона. Так, администрация Волгограда намерена занять 1,1 миллиарда рублей. Мэрия Волжского в этом году также оформила кредитов почти на 1 миллиард рублей. 

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