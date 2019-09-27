Волгоградцы стали чаще отдыхать за границей





В Волгоградскую область вырос туристический поток. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, если в 2016 году этот показатель составлял 585 тыс. человек, то в 2018 году достиг значения в 720 тысяч человек, большинство из которых приезжали в регион с личными целями (68%), остальные 32% – с деловыми и профессиональными. В отелях временно останавливались 28,3 тыс. иностранных граждан. Чаще всего Волгоградскую область посещали из стран-участников СНГ - представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Армении, из стран дальнего зарубежья – Германии, Китая и Египта.

Но и сами волгоградцы стали активнее путешествовать. По данным за 2018 год, турфирмами Волгоградской области было реализовано 32 тыс. турпакетов (101,2% к уровню 2017 года) общей стоимостью 2,2 млрд. рублей и обслужено 66,3 тыс. туристов, что превысило уровень 2017 года на 4,3%. Представители региона посетили 76 стран дальнего зарубежья. Самыми популярными направлениями выездов за рубеж являются Турция, Греция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Абхазия, Чехия, Кипр, Тунис, Испания.

Во внутреннем туризме лидерство среди регионов по посещаемости жителями Волгоградской области принадлежит Краснодарскому краю – 39,1%. Также приоритетными направлениями путешествий являются Ставропольский край (8,0%), Республика Татарстан (9,0%), Республика Крым (3,3%) и Санкт-Петербург (3,8%).



