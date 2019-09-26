В Волгоградской области отвалившееся у грузовика колесо спровоцировало лобовое ДТП на трассе

Происшествия 26.09.2019 10:11
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26.09.2019 10:11
Колесо, отсоединившееся от грузовой "Газели", стало причиной столкновение двух легковушек на трассе "Волгоград - К. Шахтинский" в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, во время движения по автодороге у грузового автомобиля из Краснодара отсоединилось заднее левое колесо и покатилось по трассе. Пытаясь уйти от столкновения с ним, 27-летний водитель, управляя автомашиной "Лада-217230", выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота Камри" из Кемеровской области. В результате ДТП 34-летняя пассажирка автомашины "Лада" была доставлена в больницу.
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