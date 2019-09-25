Политика 25.09.2019 17:32
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25.09.2019 17:32
Региональная конференция «Единой России» состоится в эту субботу, 28 сентября, на площадке ГДЮЦ Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в местном политсовете партии, главная цель мероприятия – подвести итоги выборов и обозначить актуальные кадровые вопросы. Так, единороссы могут обсудить кандидатуры на пост сенатора от законодательного органа власти Волгоградской области. Также перед реготделением партии стоит задача формирования своей фракции в облдуме и утверждения ее руководителя. Именно фракция выдвинет кандидатуры на замещение оплачиваемых должностей в парламенте. Речь идет о руководителях комитетов, комиссий и вице-спикерах заксобрания.
Членом Совета Федерации от исполнительной власти региона, напомним, утвержден бывший спикер заксобрания Николай Семисотов. Кто составит ему компанию – пока неизвестно. Для местного бомонда эта тема сейчас – самая животрепещущая. В кулуарах власти фамилии претендентов называются разные – видимо, отсутствие информации будоражит воображение одних и заставляет нервничать других партийных функционеров. Дата первого заседания облдумы определена – 30 сентября. Поэтому очевидно, что предрассветный туман на политическом поле региона рассеется в самое ближайшее время.
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