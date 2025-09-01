Под Волгоградом набережная за 70 млн превратилась в руины

В Калаче-на-дону Волгоградской области разрушается Петровская набережная. Объект был сдан в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Он обошёлся в 70 млн рублей. Однако в 2023 году после паводка уложенная здесь брусчатка стала разрушаться. Сейчас набережная представляет собой печальное зрелище.
Жители неоднократно требовали ремонта дорожек, однако ситуация не изменилась. Народный фронт Волгоградской области обратился в прокуратуру с просьбой отреагировать на бездействие властей.
Фото: Народный фронт /t.me