Бастрыкин взял на карандаш волгоградское дело о мигранте-насильнике

Расследования 01.09.2025 08:07
0
01.09.2025 08:07


Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Волгоградские следователи, как сообщалось накануне, возбудили дело в отношении иностранца, который надругался над малолетним в одном из жилых дворов в Советском районе Волгограда. Отец ребенка, поняв, что произошло, пытался задержать насильника, но ему удалось скрыться,.

Выяснилось, что преступление совершил иностранец. Он прибыл в Волгоград в июне 2025 года. Приезжего удалось оперативно задержать. 

Фото Волгоградский следком t.me

Лента новостей

11:11
Врачи не смогли помочь: умерла соцработник, впавшая в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде построили первый надземный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП с автобусом перевернулся «ГАЗ Соболь»: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:20
Две новые школы открыли в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:05
Волгоградская область заняла 72-е место в рейтинге престижной работыСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде 1 сентября открыли движение трамвая №10Смотреть фотографии
08:07
Бастрыкин взял на карандаш волгоградское дело о мигранте-насильникеСмотреть фотографии
07:46
Под Волгоградом набережная за 70 млн превратилась в руиныСмотреть фотографии
07:02
Фестиваль «Ахтубинский помидор» пройдет под Волгоградом 6 сентябряСмотреть фотографии
06:30
Учебный год начался для 410 тысяч волгоградских школьников и студентовСмотреть фотографии
05:21
Росавиация ночью 1 сентября закрывала аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
21:07
«Уже на третьем горит»: в Волгограде ликвидировали пожар в девятиэтажке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
«Трактор» 38-го. Как сложились футбольные судьбы игроков – часть 2Смотреть фотографии
19:30
Спутники засняли огненное «кольцо» вокруг Западного обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:58
Жители Волгоградской области смогут увидеть северное сияние 2 сентябряСмотреть фотографии
17:25
«Моё место силы и подзарядки»: преподавателя из Кубы удивила прогулка по ВолгоградуСмотреть фотографии
16:51
Очевидцы засняли пыльную бурю из Калмыкии на подходе к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Гандболисты «Каустика» проиграли в первом матче на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
15:53
Из-за ДТП в 10-километровой пробке встала трасса через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделенияСмотреть фотографии
14:18
ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветраСмотреть фотографии
12:32
«Беру вину на себя»: «Ротор» впервые в сезоне проиграл на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
12:26
В Волгограде подросток на электросамокате попала под колёса иномарки на ул. СанаторнойСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
11:14
«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срокСмотреть фотографии
10:56
РПН не увидел проблем с воздухом после крупного пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Даниловке трое госпитализированы после столкновения «Лады» с иномаркойСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицыСмотреть фотографии
09:07
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтайСмотреть фотографии
 