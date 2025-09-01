Бастрыкин взял на карандаш волгоградское дело о мигранте-насильнике

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Волгоградские следователи, как сообщалось накануне, возбудили дело в отношении иностранца, который надругался над малолетним в одном из жилых дворов в Советском районе Волгограда. Отец ребенка, поняв, что произошло, пытался задержать насильника, но ему удалось скрыться,.
Выяснилось, что преступление совершил иностранец. Он прибыл в Волгоград в июне 2025 года. Приезжего удалось оперативно задержать.
Фото Волгоградский следком t.me