Фестиваль «Ахтубинский помидор» пройдет под Волгоградом 6 сентября

01.09.2025
Не успел в Волгоградской области отгулять камышинский арбузный фестиваль, как в другом районе готовятся уже к другому. 6 сентября в рабочем поселке Средняя Ахтуба состоится фестиваль «Ахтубинский помидор». Организаторами мероприятия стали администрация Среднеахтубинского района, а также ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» и комитет культуры Волгоградской области.

Утром 6 сентября фестиваль начнется с ярмарки-продажи сельхозпродукции. Затем пройдет костюмированное шествие «Помидорная фантазия», куда приглашаются все желающие в оригинальных костюмах. Будет еще много конкурсов, концертов, интерактивных площадок с играми и призами, а завершат фестиваль гала-концерт ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок» и шоу от кавер-группы MEGAPOLIS BRASS-BAND.

