Росавиация ночью 1 сентября закрывала аэропорт Волгограда

01.09.2025 05:21
01.09.2025 05:21
Ограничения были введены 31 августа в 23-55 ч. Росавиация открыла аэропорт 1 сентября в 5-02 ч. Отменены два рейса в Москву, на утро задерживается самолет из Сочи. Ожидается также с опозданием самолет из Калининграда.
Фестиваль «Ахтубинский помидор» пройдет под Волгоградом 6 сентября 01.09.2025 07:02
Учебный год начался для 410 тысяч волгоградских школьников и студентов 01.09.2025 06:30
Жители Волгоградской области смогут увидеть северное сияние 2 сентября 31.08.2025 17:58
«Моё место силы и подзарядки»: преподавателя из Кубы удивила прогулка по Волгограду 31.08.2025 17:25
Очевидцы засняли пыльную бурю из Калмыкии на подходе к Волгограду 31.08.2025 16:51
«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделения 31.08.2025 15:09
ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной бури 31.08.2025 14:18
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра 31.08.2025 13:20
В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьника 31.08.2025 12:18
«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срок 31.08.2025 11:14
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицы 31.08.2025 09:48
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтай 31.08.2025 09:07
В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадь 31.08.2025 08:05
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛА 31.08.2025 07:36
Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотников 31.08.2025 06:54
