Росавиация ночью 1 сентября закрывала аэропорт Волгограда

Общество 01.09.2025 05:21
Ограничения были введены 31 августа в 23-55 ч. Росавиация открыла аэропорт 1 сентября в 5-02 ч. Отменены два рейса в Москву, на утро задерживается самолет из Сочи. Ожидается также с опозданием самолет из Калининграда.


07:02
Фестиваль «Ахтубинский помидор» пройдет под Волгоградом 6 сентябряСмотреть фотографии
06:30
Учебный год начался для 410 тысяч волгоградских школьников и студентовСмотреть фотографии
05:21
Росавиация ночью 1 сентября закрывала аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
21:07
«Уже на третьем горит»: в Волгограде ликвидировали пожар в девятиэтажке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
«Трактор» 38-го. Как сложились футбольные судьбы игроков – часть 2Смотреть фотографии
19:30
Спутники засняли огненное «кольцо» вокруг Западного обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:58
Жители Волгоградской области смогут увидеть северное сияние 2 сентябряСмотреть фотографии
17:25
«Моё место силы и подзарядки»: преподавателя из Кубы удивила прогулка по ВолгоградуСмотреть фотографии
16:51
Очевидцы засняли пыльную бурю из Калмыкии на подходе к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Гандболисты «Каустика» проиграли в первом матче на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
15:53
Из-за ДТП в 10-километровой пробке встала трасса через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
«Постоим и уходим»: жители Камышина жалуются на неработающие почтовые отделенияСмотреть фотографии
14:18
ИКИ РАН: календарная осень начнётся на Земле с 8-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветраСмотреть фотографии
12:32
«Беру вину на себя»: «Ротор» впервые в сезоне проиграл на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
12:26
В Волгограде подросток на электросамокате попала под колёса иномарки на ул. СанаторнойСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде арестован мигрант, пытавшийся изнасиловать 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
11:14
«Папа дома!»: суд в Волгограде заменил 5 лет колонии для многодетного участника СВО на условный срокСмотреть фотографии
10:56
РПН не увидел проблем с воздухом после крупного пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Даниловке трое госпитализированы после столкновения «Лады» с иномаркойСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом силовики пришли с проверкой в ерзовские теплицыСмотреть фотографии
09:07
Минсельхоз предложил отправить на прилавки обречённый на гибель минтайСмотреть фотографии
08:05
В Светлом Яре за 31 млн рублей в зиму благоустроят Центральную площадьСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградом и областью сбиты 11 БПЛАСмотреть фотографии
06:54
Аэропорт Волгограда возобновит работу после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
06:37
Андрей Бочаров рассказал об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
05:37
В Волгограде из-за атаки БПЛА Росавиация запретила приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
22:09
МЧС: пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидированСмотреть фотографии
21:30
Семейство бесстрашных фазанов в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
16 жителей Волгоградской области пострадали от укусов змейСмотреть фотографии
 