Учебный год начался для 410 тысяч волгоградских школьников и студентов

Сегодня, 1 сентября, начинается учебный год для 410 тысяч воспитанников, школьников, слушателей, студентов вузов, учащихся колледжей и техникумов.
При этом ля 23 тысяч первоклассников Волгоградской области школьные двери откроются впервые. В новом учебном году 704 школы Волгоградской области примут учеников, в том числе две новые — в Советском и Тракторозаводском районах города Волгограда.
Сегодня в образовательных учреждениях области пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года и Дню знаний, а также «Уроки Победы», в основу которых лягут материалы изданной к 80-летию Великой Победы уникальной книги исторической памяти «Сталинград. Без срока давности».
Напомним, 1 сентября в Волгоградской области будет запрещена торговля спиртными напитками.
Фото: администрация Волгоградской области (архив)