Экономика

В Волгограде единственный поставщик самолетного топлива пошел в отказ и получил штраф от УФАС

Экономика 25.09.2019 13:58
5070 6
25.09.2019 13:58


ООО «ТЗК Волга» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за представление в Волгоградское УФАС заведомо недостоверных сведений. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном антимонопольном органе, история началась с того, что сотрудники УФАС взялись исполнять поручение центрального аппарата по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере воздушных перевозок и недопущения необоснованного роста цен на авиатопливо. Как рассказали в УФАС, в Волгограде была выявлена единственная организация, имеющая допуск на территорию аэропорта Гумрак, и оказывающая полный спектр услуг по авиатопливообеспечению – общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания Волга» (ООО «ТЗК Волга»).
На официальном сайте ООО «ТЗК Волга» даже размещена подробная информация о соответствующей деятельности организации и представлены прейскуранты цен. При этом ООО «ТЗК Волга» категорически отказывается признаться в том, что оказывает услуги по заправке воздушных судов авиатопливом в аэропорту Волгограда и не представляет информацию, необходимую для исполнения поручения ФАС России. Из пояснений представителей ООО «ТЗК Волга» следует, что компания осуществляет поставку авиационного керосина путем заправки воздушных судов на основании договоров, заключаемых с эксплуатантами, и при этом услуг по заправке воздушных судов в аэропорту и хранению авиатоплива не оказывает. Получается, что самолеты в волгоградской воздушной гавани никто не заправляет, но они как-то взлетают.
«Наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в соответствии с КоАП предусмотрено не только за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, но и за представление заведомо недостоверных сведений (информации). Действия ООО «ТЗК Волга» по представлению заведомо недостоверных сведений препятствовали ведомству в осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере авиатопливообеспечения воздушных перевозок. Наложенный на ООО «ТЗК Волга» штраф соразмерен деянию, совершенному данным хозяйствующим субъектом», - пояснила ИА «Высота 102» врио руководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорыва
15.09.2019 18:27
28586 18
«Вскрытие ужаснуло»: часть обновленного мостового перехода через Волжскую ГЭС готовят к сдаче (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20.09.2019 16:02
19981 15
Налоговики раскрыли причины ликвидации 19 тысяч организаций в Волгоградской области
17.09.2019 13:11
19954 22
Экономика
25.09.2019 13:48
Экономика 25.09.2019 13:48
173 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.09.2019 09:49
Экономика 25.09.2019 09:49
682 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.09.2019 14:35
Экономика 24.09.2019 14:35
1411 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.09.2019 13:14
Экономика 24.09.2019 13:14
277 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.09.2019 10:14
Экономика 24.09.2019 10:14
414 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.09.2019 09:33
Экономика 24.09.2019 09:33
422 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.09.2019 16:05
Экономика 23.09.2019 16:05
1486 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.09.2019 15:49
Экономика 23.09.2019 15:49
1795 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.09.2019 15:12
Экономика 23.09.2019 15:12
2114 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.09.2019 14:33
Экономика 23.09.2019 14:33
733 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.09.2019 14:30
Экономика 23.09.2019 14:30
20656 17 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.09.2019 11:36
Экономика 22.09.2019 11:36
2738 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.09.2019 16:02
Экономика 20.09.2019 16:02
19981 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.09.2019 13:54
Экономика 20.09.2019 13:54
736 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.09.2019 12:17
Экономика 20.09.2019 12:17
701 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:17
Следователи СКР назвали причину гибели судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области погасили почти половину чудовищного долга по зарплате Смотреть фотографии
14:25
Назначена дата первого заседания Волгоградской облдумы нового созываСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области пенсионер из Липецка убил приятеля по пути на рыбалкуСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский облизбирком передал мандат депутата топ-менеджеру «дочки» «Газпрома»Смотреть фотографии
13:58
В Волгограде единственный поставщик самолетного топлива пошел в отказ и получил штраф от УФАССмотреть фотографии
13:48
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представили уникальный фильм о РоссииСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде девочка-инвалид получила от соцзащиты помощь только после решения судаСмотреть фотографии
13:13
«Ростелеком»: установлен мировой рекорд по передаче квантовых ключей шифрованияСмотреть фотографии
12:57
Волгоградские депутаты истосковались по друг другу и думам о народе (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
12:49
Для администрации Волгограда пробил час взять на контроль слив сточных водСмотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом от дыма костра в ванной угорела группа иностранцевСмотреть фотографии
12:35
Волжанину вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе в воинской частиСмотреть фотографии
10:55
Гордума Волгограда одобрила строительство детской больницы рядом с ВолГУСмотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом иностранцев-нелегалов поймали за сбором лука и морковиСмотреть фотографии
10:31
Более миллиона взыскали с жителя Урюпинска за варварскую вырубку дубовСмотреть фотографии
10:14
Прошедшие в регпарламент депутаты покинули гордуму Волгограда под «дембельский аккорд»Смотреть фотографии
09:55
Депутаты Волгоградской облдумы пакуют чемоданы для первой командировкиСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде проходят учения по пресечению терактов на промышленных объектахСмотреть фотографии
22:31
В Волгоградской области водитель задавил подростка и спрятался в кустах (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:37
В Волгограде дерзкого разбойника осудили на 7 лет строгого режимаСмотреть фотографии
16:13
«В Москву!»: Губернатор утвердил сенатором экс-председателя Волгоградской облдумы Семисотова Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде жителя Самары задержали после дачи крупной взятки полицейскомуСмотреть фотографии
15:33
«О делах сердечных»: медики приглашают волгоградцев на профилактическую акциюСмотреть фотографии
15:19
Экс-сотрудника ЖД приговорили к штрафу за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
ОПГ наркодилеров грозит пожизненное заключение за деятельность в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:23
В администрации Волгоградской области - массовые отставкиСмотреть фотографии
13:41
Школьные годы чудесные: платформа «Лицей» обеспечит качественное обучениеСмотреть фотографии
13:30
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали Смотреть фотографииCмотреть видео
12:50
«Шахтерская соль» по вкусу сильным: в Котельниково состоялся экстремальный забегСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 