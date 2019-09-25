ООО «ТЗК Волга» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за представление в Волгоградское УФАС заведомо недостоверных сведений. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном антимонопольном органе, история началась с того, что сотрудники УФАС взялись исполнять поручение центрального аппарата по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере воздушных перевозок и недопущения необоснованного роста цен на авиатопливо. Как рассказали в УФАС, в Волгограде была выявлена единственная организация, имеющая допуск на территорию аэропорта Гумрак, и оказывающая полный спектр услуг по авиатопливообеспечению – общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания Волга» (ООО «ТЗК Волга»).

На официальном сайте ООО «ТЗК Волга» даже размещена подробная информация о соответствующей деятельности организации и представлены прейскуранты цен. При этом ООО «ТЗК Волга» категорически отказывается признаться в том, что оказывает услуги по заправке воздушных судов авиатопливом в аэропорту Волгограда и не представляет информацию, необходимую для исполнения поручения ФАС России. Из пояснений представителей ООО «ТЗК Волга» следует, что компания осуществляет поставку авиационного керосина путем заправки воздушных судов на основании договоров, заключаемых с эксплуатантами, и при этом услуг по заправке воздушных судов в аэропорту и хранению авиатоплива не оказывает. Получается, что самолеты в волгоградской воздушной гавани никто не заправляет, но они как-то взлетают.

«Наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в соответствии с КоАП предусмотрено не только за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, но и за представление заведомо недостоверных сведений (информации). Действия ООО «ТЗК Волга» по представлению заведомо недостоверных сведений препятствовали ведомству в осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере авиатопливообеспечения воздушных перевозок. Наложенный на ООО «ТЗК Волга» штраф соразмерен деянию, совершенному данным хозяйствующим субъектом», - пояснила ИА «Высота 102» врио руководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева.



