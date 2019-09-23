Расследования

В Волгоградской области трио кредитных мошенников получило длительные сроки

Расследования 23.09.2019 17:52
951 2
23.09.2019 17:52


Сегодня вступил в законную силу приговор Волжского городского суда в отношении Михаила Шумилова, Александра Карасько и Елены Леонидовой. Как сообщает ИА «Высота 102 со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину, подельники признаны виновными в трех эпизодах мошенничества в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Михаил Шумилов этим же приговором осужден за фальсификацию доказательств по гражданскому делу, а Александр Карасько также признан виновным в даче взятки в крупном размере. В итоге суд приговорил Александра Карасько к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Михаил Шумилов осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Елене Леонидовой суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей.
В судебном заседании установлено, что в 2013 году Шумилов, являясь директором фирмы, совместно с бухгалтером Леонидовой и знакомым Карасько на основании фиктивных документов получили в двух банках кредиты на общую сумму более 135 миллионов рублей. В качестве поручителя мошенники привлекли одну из коммерческих структур.
Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств Шумилов, Карасько и Леонидова около года оплачивали проценты по договорам, а впоследствии прекратили платежи.  В результате банки в судебном порядке взыскали с поручителя 20 миллионов рублей.
Кроме того, в декабре 2015 года Шумилов обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые он якобы ранее занял своей же фирме.
При этом Карасько уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное получение кредитов, в связи с чем, в рамках расследования уголовного дела попытался за 1 миллион  рублей решить вопрос о прекращении уголовного преследования. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях Шумилов и Леонидова не признали, Карасько – признал в полном объеме.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде огласили приговор по громкому делу о покушении на чемпиона Европы по кикбоксингу
17.09.2019 14:36
32637 10
Убийц таксиста ищут в Волгограде и Калмыкии
06.09.2019 13:15
19925 3
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставов
14.09.2019 14:34
18020 10
Расследования
23.09.2019 16:34
Расследования 23.09.2019 16:34
12763 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.09.2019 14:00
Расследования 23.09.2019 14:00
2753 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.09.2019 12:48
Расследования 23.09.2019 12:48
1212 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.09.2019 11:37
Расследования 23.09.2019 11:37
1170 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.09.2019 09:14
Расследования 21.09.2019 09:14
9958 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 15:15
Расследования 20.09.2019 15:15
5512 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 12:59
Расследования 20.09.2019 12:59
3169 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 12:17
Расследования 20.09.2019 12:17
4122 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 11:45
Расследования 20.09.2019 11:45
6461 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 10:18
Расследования 20.09.2019 10:18
1470 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.09.2019 17:06
Расследования 19.09.2019 17:06
5249 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.09.2019 14:09
Расследования 19.09.2019 14:09
3594 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.09.2019 18:46
Расследования 18.09.2019 18:46
12432 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.09.2019 12:22
Расследования 18.09.2019 12:22
2404 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2019 18:06
Расследования 17.09.2019 18:06
16536 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:52
В Волгоградской области трио кредитных мошенников получило длительные срокиСмотреть фотографии
17:52
Волгоградская гордума начинает осеннюю сессию с кадровых вопросовСмотреть фотографии
16:34
Суд избавил от домашнего ареста двух экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
16:05
Волжские пивовары приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пиваСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области по иску ЦБ ликвидировали жилищный кооперативСмотреть фотографии
15:12
Более 22 тысяч лицевых счетов с долгами отдали под судСмотреть фотографии
15:00
УФСБ по Волгоградской области ищет молодые кадрыСмотреть фотографии
14:33
Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery ClubСмотреть фотографии
14:30
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде жилинспекцию уличили в «забывчивости» после проверок предпринимателейСмотреть фотографии
14:14
МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораториюСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде подполковника осудили за принудительное "крышевание" торговцаСмотреть фотографии
13:43
Лето снова наступит: на волгоградской набережной установили шезлонгиСмотреть фотографии
13:17
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованиемСмотреть фотографии
13:01
Аутсайдер выборов в Волгоградскую гордуму от «ЕР» заслужил депутатский мандат Смотреть фотографии
12:54
Жителей Волгоградской области могут согреть раньше отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде бомж пришел в католический храм с ножом и дурными намерениямиСмотреть фотографии
12:49
Катарсис гарантирован: Волгоградский симфонический оркестр вдохновенно открыл сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде задержанного за взятку налоговика не выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницыСмотреть фотографии
12:03
Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-кодСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде суд заступился за бездомного сиротуСмотреть фотографии
11:41
Волгоградскую область включили в регионы с медленным ростом зарплатСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде конкурсный управляющий положил в карман полмиллиона со счетов фирмы-банкротаСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде маршрутка врезалась в автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:04
Волгоградский облсуд рассмотрит иск об отмене результатов выборов Смотреть фотографии
08:29
Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащихСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде пришло в негодность бомбоубежищеСмотреть фотографии
20:30
На второй срок с музыкой: на инаугурации губернатора Волгоградской области сыграет военный оркестрСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 