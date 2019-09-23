В Волгоградской области трио кредитных мошенников получило длительные сроки

Расследования 23.09.2019 17:52
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23.09.2019 17:52
Сегодня вступил в законную силу приговор Волжского городского суда в отношении Михаила Шумилова, Александра Карасько и Елены Леонидовой. Как сообщает ИА «Высота 102 со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину, подельники признаны виновными в трех эпизодах мошенничества в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Михаил Шумилов этим же приговором осужден за фальсификацию доказательств по гражданскому делу, а Александр Карасько также признан виновным в даче взятки в крупном размере. В итоге суд приговорил Александра Карасько к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Михаил Шумилов осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Елене Леонидовой суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей.
В судебном заседании установлено, что в 2013 году Шумилов, являясь директором фирмы, совместно с бухгалтером Леонидовой и знакомым Карасько на основании фиктивных документов получили в двух банках кредиты на общую сумму более 135 миллионов рублей. В качестве поручителя мошенники привлекли одну из коммерческих структур.
Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств Шумилов, Карасько и Леонидова около года оплачивали проценты по договорам, а впоследствии прекратили платежи. В результате банки в судебном порядке взыскали с поручителя 20 миллионов рублей.
Кроме того, в декабре 2015 года Шумилов обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые он якобы ранее занял своей же фирме.
При этом Карасько уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное получение кредитов, в связи с чем, в рамках расследования уголовного дела попытался за 1 миллион рублей решить вопрос о прекращении уголовного преследования. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях Шумилов и Леонидова не признали, Карасько – признал в полном объеме.
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