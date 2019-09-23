Суд избавил от домашнего ареста двух экс-депутатов Волгоградской гордумы

Евгений Щур и Федор Литвиненко больше не будут находиться под домашним арестом. Как сообщила ИА "Высота 102" пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, сегодня апелляционная инстанция заменила данную меру пресечения Щуру и Литвиненко на запрет определенных действий.

Следствие, наоборот, ходатайствовало на продлении домашнего ареста обоим фигурантам уголовного дела, но областной суд не нашел оснований для его удовлетворения. Суд пришел к выводу, что каких-либо объективных данных и достоверных сведений, свидетельствующих о том, что обвиняемые в случае избрания иной, более мягкой меры пресечения, могут скрыться от суда, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу, в исследуемых материалах в настоящее время не представлено. В течение длительного времени Щур и Литвиненко, находясь под домашним арестом, данную меру пресечения не нарушали, производству следственных действий не препятствовали.

Запрет определенных действий касается общения с участниками уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу (кроме защитника, лиц, осуществляющих уголовное преследование и судопроизводство). Также Литвиненко и Щуру запрещается выходить за пределы жилого помещения по месту проживания с 22.00 до 6.00.

Кроме того, как стало известно в ходе настоящего судебного разбирательства, в отношении иных обвиняемых, в том числе бывшего депутата Волгоградской городской думы Алексея Зверева, следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, Евгений Щур и Федор Литвиненко вместе с еще одним бывшим депутатом Волгоградской городской думы Алексеем Зверевым обвиняются в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. В составе группы, помимо действующих и бывших депутатов гордумы, по версии следствия, входило несколько десятков человек. Всего на счету членов преступного сообщества - более 700 эпизодов мошенничества. Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов. В следственном изоляторе и Литвиненко, и Зверев, и Щур провели каждый почти два года. В ноябре 2018 года всех троих выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. В последствии эта мера пресечения им несколько раз продлевалась. Отметим, что уголовное дело, фигурантами которого являются Щур, Зверев и Литвиненко, в суд до сих пор так и не передано.



