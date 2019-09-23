Телеком 23.09.2019 13:17
186 0
23.09.2019 13:17
Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр «Сириус» при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».
Заключительным этапом программы стали киберучения, в ходе которых студенты должны были за отведенное время включить иллюминацию на аттракционе «Колесо Времени» в первом тематическом парке страны — Сочи Парке, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. «Колесо Времени» – один из самых высоких аттракционов в России, его высота составляет 57 метров. В иллюминации «Колеса» задействовано 10 000 диодных модулей подсветки.
Для киберучений эксперты «Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП» компании «Ростелеком-Солар» и специалисты Сочи Парка создали отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. При этом доступ участников к реальной инфраструктуре был ограничен исключительно возможностью взаимодействия с системой иллюминации.
По легенде, «злоумышленник» проник в нее и отключил подсветку «Колеса Времени». Студентам необходимо было восстановить работоспособность иллюминации, а затем расследовать этот инцидент с точки зрения информационной безопасности. Победившая команда под названием «Speedrun Кибервызова» справилась с задачей за 3 часа 27 минут.
«Задание финала нельзя назвать простым. Для прохождения испытания участникам потребовался широкий спектр знаний сетевых технологий, информационной безопасности и решений в области автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Мы гордимся инновациями Сочи Парка и заинтересованы принять участие в воспитании квалифицированных специалистов, привлечь интерес к нашей компании, как к потенциальному работодателю в области АСУ ТП и ИТ-технологий. Мы готовы реализовывать совместные проекты и в дальнейшем», — отмечает начальник управления информационных технологий и программного обеспечения АО «Сочи-Парк» Константин Кареев.
В целом курс ориентирован на получение студентами углубленных знаний в области защиты и расследования кибератак, в том числе в сегменте автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Технологические решения, предоставленные партнерами «Ростелеком-Солар» — компаниями «ИнСАТ», Entensys и PositiveTechnologies — позволили максимально приблизить лабораторную базук инфраструктуре реального промышленного предприятия.
Лекции и практические занятия со студентами провели преподаватели в сфере информационной безопасности и ведущие эксперты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности. Отдельные модули были посвящены вопросам профессиональной этики, информационной безопасности как бизнес-функции, а также компетенциям, необходимым для успешной карьеры в этой профессиональной сфере.
«При разработке теоретических и практических занятий мы фокусировались на двух задачах: дать талантливым ребятам системные и практические знания по выявлению и отражению кибератак, а также, что не менее важно, объяснить им важность этических аспектов в информационной безопасности», — рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Реклама
Популярное по теме
13.09.2019 14:44
9868 1
30.08.2019 11:39
3283 0
03.09.2019 10:02
2131 0
МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораторию23.09.2019 14:14
Кибербезопасность: «Ростелеком» научил правильному поведению в сети23.09.2019 12:12
Компании Юга интегрируют телефонию с CRM19.09.2019 16:22
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России13.09.2019 14:44
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборах12.09.2019 12:01
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности09.09.2019 15:19
«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google09.09.2019 12:24
«Ростелеком» обеспечит телекоммуникационными услугами новый ХАБ Приморья05.09.2019 15:04
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе03.09.2019 15:22
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом города03.09.2019 10:02
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея02.09.2019 14:11
Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета30.08.2019 11:39
Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»29.08.2019 16:38
Специалист «Ростелекома» стал призером мирового чемпионата WorldSkills-201929.08.2019 09:43
«Ростелеком» порадовал участников молодежного фестиваля высокоскоростным интернетом27.08.2019 12:26
Реклама