Экономика 20.09.2019 13:54 Реклама
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20.09.2019 13:54 Реклама
Сбербанк запустил промовклад в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Ставка по промовкладу составляет: 5,25% годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5% — от 9 до 12 месяцев; 5,75% — 12 месяцев.
Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока.
Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 октября 2019 года включительно.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать»: «Мы предоставляем клиентам отличную возможность увеличить свои накопления, воспользовавшись нашим осенним промовкладом с повышенной процентной ставкой. Удобно, что в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ открыть вклад можно всего за несколько секунд — посещать отделение для этого не нужно».
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