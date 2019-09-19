В Волгоградской области задержали застройщика скандального ЖК «Изумрудный город»

Расследования 19.09.2019 15:00
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19.09.2019 15:00
Сегодня задержан застройщик скандального жилого комплекса «Изумрудный город» в Краснослободске Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину, решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанию предшествовал комплекс мероприятий, в рамках которых при участии сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, был установлен факт расходования застройщиком денежных средств дольщиков на сумму более 19 миллионов рублей. Деньги потрачены на цели, не связанные со строительством.
Сегодня заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Орловский на выездном приеме в Среднеахтубинском районе встретился с представителями инициативной группы участников долевого строительства жилого комплекса «Изумрудный город» и сообщил людям, что по инициативе прокуратуры региона в отношении директора фирмы-застройщика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).
Как сообщало ранее ИА «Высота 102», ЖК «Изумрудный город» стал настоящей болью для дольщиков, которые надеялись обрести жилье и вложили средства в строительство многоквартирных домов № 1,3 и 5 по улице Чулкова в Краснослободске Среднеахтубинского района. Затягивание сроков строительства домов обернулось разрушенными семьями и загубленными судьбами людей, а кое-кто и вовсе не дожил до долгожданного новоселья. Многие вынуждены были платить ипотеку, в то же время снимая жилье. Из-за финансовых и бытовых проблем некоторые семьи распались. Между тем, в инспекции госстройнадзора Волгоградской области отказывались включать жилой комплекс в список проблемных строек Волгоградской области. Аргумент у чиновников был такой – пусть хотя и медленно, но комплекс все-таки строится. Застройщик «Изумрудного города», владелец ООО «Строительные системы» Артем Бирюков в свою очередь успокаивал дольщиков и кормил их бесконечными обещаниями, ссылаясь то на проблемы с материалами, то на погоду. Некоторые из дольщиков все-таки подавали иски в суд с требованием возмещения неустойки за нарушенные сроки строительства. Однако, несмотря на вынесенные в пользу людей решения судов, взять с застройщика было нечего – счета компании оказались пустыми.
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