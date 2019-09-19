На юге Волгограда завод по переработке алюминия регулярно отравлял воздух

Экология 19.09.2019 10:03
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19.09.2019 10:03
Завод по вторичной переработке алюминия, расположенный в Красноармейском районе Волгограда, уличили в загрязнении окружающей среды, а в работе самого предприятия нашли многочисленные нарушения. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, надзорное ведомство отреагировало на коллективные жалобы жителей района и провело проверку ООО «Форте Металс Гмбх», которое осуществляет вторичную переработку алюминия. С привлечением специализированной лаборатории на месте был установлен факт выброса оксида углерода с превышением предельно допустимой концентрации. По данному факту было возбуждено административное производство, также выявлены и иные нарушения природоохранного законодательства, выразившиеся в ненадлежащей эксплуатации газоочистного оборудования и учета количества выбросов в атмосферный воздух.
По данным фактам ООО «Форте Металс Гмбх» и ответственные лица привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ - ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (Нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и ст. 8.5 (Сокрытие или искажение экологической информации). Общая сумма штрафов составила 124 тысячи рублей. В адрес предприятия внесено представление, приняты меры к устранению нарушений.
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