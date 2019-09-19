В Волгоградской области ведут розыск сбившего ребенка водителя

Происшествия 19.09.2019 09:54
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19.09.2019 09:54
10-летний мальчик получил травмы в результате ДТП в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд на несовершеннолетнего пешехода вчера примерно в 15:20 совершил неустановленный водитель. Управляя автомашиной «Дэу Нексия», он двигался по автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинск» в сторону Ростова-на-Дону. Водитель с места происшествия скрылся, ведется его розыск.
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