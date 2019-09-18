Политика

В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатора

Политика 18.09.2019 14:21
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18.09.2019 14:21


Без особой пышности, но в патриотическом духе в Волгограде собираются провести церемонию официального вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Андрея Бочарова. Как стало известно ИА «Высота 102», инаугурация пройдет в Триумфальном зале музея - панорамы «Сталинградская битва». Точная дата будет официально утверждена завтра. Однако, предположительно, организаторы выберут день 24 сентября, как и в 2014 году, когда Андрей Бочаров вступал в должность главы региона. Тогда инаугурация впервые прошла в зале заседаний Волгоградской областной думы. Согласно протоколу, председатель облизбиркома огласил итоги выборов, а затем, положив руку на Конституцию России и Устав Волгоградской области, Андрей Бочаров поклялся верно служить народу. Засвидетельствовал принятие присяги председатель Волгоградского областного суда. В 2014 году эту должность занимал Николай Подкопаев. 

Коллега Андрея Бочарова из соседнего региона - губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне уже вступил в должность. Церемония инаугурации прошла под открытым небом на территории Астраханского Кремля. 

Фото volgoduma.ru

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