Компания «Сады Придонья» приглашает на World Food Moscow 2019

Экономика 18.09.2019 11:45
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18.09.2019 11:45
Одна из самых значимых мировых выставок в области продуктов питания World Food Moscow 2019 пройдет с 24 по 27 сентября в московском МВЦ «Крокус Экспо», где свои достижения в области продуктов питания покажут компании из 70 стран мира.
«Сады Придонья» представят на своем стенде (D 639) соковую продукцию, детское питание, линейку продуктов на растительной основе Nemoloko. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, посетители и гости выставки смогут не только продегустировать новинки компании, но и задать интересующие вопросы специалистам «Садов Придонья», получив профессиональную и качественную информацию.
«Экспозиционная площадь составит 58 457 кв. м., в выставке примут участие более 1600 компаний из 98 стран мира, и свыше 30 000 российских и зарубежных специалистов оптовой и розничной торговли продуктами питания посетят это профессиональное мероприятие, — прокомментировали организаторы WorldFood Moscow 2019. — Также в программе выставки выступление 180 спикеров, которые расскажут о новых тенденциях питания на российском и международном рынке, поделятся опытом мировых производителей».
Мероприятие состоится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам, отраслевых и международных организаций.
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