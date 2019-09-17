Здравоохранение

В Волжском решили судьбу мозаичного панно больницы имени Фишера

Здравоохранение 17.09.2019 12:13
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17.09.2019 12:13


Устная договоренность об аккуратном демонтаже с возможностью дальнейшего перемещения мозаичного панно в другое место достигнута между администрацией ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера» и подрядчиками, которые в настоящее время выполняют капремонт приёмного отделения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную администрацию, ранее беспокойство о судьбе панно советских времен выражали общественные активисты. 
На сегодняшний день, по утверждению представителей администрации региона, все мозаичное покрытие поделено на секторы, каждый сектор сфотографирован, проводится демонтаж. После этого медучреждение готово передать фотосхему и мозаичный материал для переноса панно.
Известно, что дальнейшей судьбой декора, которому как выяснилось, не место в больнице, займется администрация Волжского. Дело в том, что по современным требованиям, поверхность стен в медучреждении должна быть легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Мозаичное панно не соответствует требованиям санитарных норм.
Планируется, что служебный вход, где располагается панно, будет демонтирован и  переоборудован под помещения  приёмного отделения. 

Как сообщалось ранее, на базе больницы имени Фишера планируется создание центра по оказанию экстренной и плановой медицинской помощи, который будет обслуживать все Заволжье.  Проект рассчитан на 3 года и включает в себя создание современной поликлиники, организацию первичного сосудистого отделения для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома (с КТ и ангиографией), реорганизацию приемного отделения. 

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