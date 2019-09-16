Происшествия 16.09.2019 16:40
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16.09.2019 16:40
Природный пожар в Кировском районе Волгограда распространился на дачный поселок. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» с места событий, в зону огня попало СНТ «Восход». По данным ГУ МЧС, огонь повредил несколько неэксплуатируемых построек. В зоне задымления находятся около 20 домов. Информация уточняется.
Между тем, возгорания травы фиксируются во многих районах города. Так, до сих пор тушат огонь в Дзержинском районе около Третьей Продольной магистрали, потушен вспыхнувший строительный мусор на улице Пархоменко в Центральном районе. Недавно пожарные расчеты совместно с местными жителями отстояли жилые дома на окраине поселка Максима Горького в Советском районе. По словам пожарных, "горит весь город". Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.
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