Экономика

Волгоград попал в пилотный проект федеральной программы обновления городского транспорта

Экономика 13.09.2019 14:13
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13.09.2019 14:13


Правительство обсуждает инициативу ВЭБ.РФ, который представил масштабную программу обновления городского транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Коммерсанта, в десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности, есть и Волгоград.
На старте программы в городах — в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани — предусмотрены инвестиции в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб. Предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления электротранспорта внедрять концессии.
Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.

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