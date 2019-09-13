



сайт Коммерсанта , в десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности, есть и Волгоград. Правительство обсуждает инициативу ВЭБ.РФ, который представил масштабную программу обновления городского транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на, в десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности, есть и Волгоград.

На старте программы в городах — в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани — предусмотрены инвестиции в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб. Предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления электротранспорта внедрять концессии.

Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.



