В Волгоградской области злостного алиментщика отправили в тюрьму

Расследования 11.09.2019 11:03
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11.09.2019 11:03
К 8 месяцам колонии общего режима осужден 48-летний житель Новоаннинского района за неуплату алиментов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор вынес районный суд.
Установлено, что мужчина на протяжении ряда лет злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Сумма долга превысила 800 тысяч рублей. При этом ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление с назначением условной меры наказания, но должных выводов не сделал. Он продолжает вести асоциальный образ жизни, не желает трудоустраиваться и выплачивать средства на содержание своего ребенка. В этой связи в прениях сторон государственный обвинитель настаивал на назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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