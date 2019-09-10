



Руководителю коммерческой фирмы Юрию Берникову, осужденному Волжским городским судом за нарушение требований валютного законодательства, не удалось избежать наказания. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, Берников проведет в колонии-поселении 2,5 года и выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

Судом установлено, что осенью 2013 года Юрий Берников, являющийся фактическим руководителем коммерческой фирмы, заключил два внешнеторговых контракта с иностранными предприятиями, зарегистрированными в Турции, на экспорт оборудования для производства ювелирных изделий. При этом в качестве предоплаты в рамках исполнения условий договоров на счета иностранных фирм было перечислено порядка 4 млн долларов США. Вместе с тем товары, указанные в контрактах, на территорию Российской Федерации ввезены и задекларированы не были.

Однако Берников, в нарушение федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", не предпринял каких-либо мер по репатриации в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию России товары, и какое-либо воздействие на контрагентов в целях возврата денежных средств в долларах США не оказал. Приговором Волжского городского суда от 24 июня текущего года Берников осужден по п. "а" ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.193 УК РФ (то же деяние, совершенное в крупном размере). С приговором не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения, обжаловав его в суд апелляционной инстанции. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания.



