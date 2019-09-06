В Волгограде КПРФ «клянется» в отсутствии связи с Навальным

Блогер Алексей Навальный агитирует избирателей Волгоградской области голосовать на выборах в облдуму за коммунистов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Умное голосование», созданный политическим активистом совместно с Фондом борьбы с коррупцией, смысл затеи в том, чтобы предложить гражданам 8 сентября поддержать конкретных кандидатов, которые, якобы, имеют шансы побороть конкурентов от партии власти. На портале можно ввести данные своей регистрации и узнать, за какого выдвиженца, по мнению Навального, стоит отдать голос.

Из 19 одномандатных округов Волгоградской облдумы в 14 – Навальный рекомендует голосовать за кандидатов от КПРФ. В трех округах блогер настоятельно советует поддержать справороссов, в одном – кандидата от ЛДПР и еще в одном – самовыдвиженца. В целом, по большинству регионов России, в которых проходят выборы, Навальный призывает электорат ставить галочки в бюллетенях чаще всего именно за коммунистов. Любопытно, имеются ли на данный счет договоренности между оппозицинером и волгоградскими коммунистами, или последние без ведома своих партийных боссов оказались втянуты в политическую игру скандального активиста.

Собеседник ИА «Высота 102» в Сталинградском обкоме КПРФ подтвердил, что на местных представителей компартии выходили навальновцы. Сподвижники московского оппозиционера предлагали коммунистам помощь в виде своих добровольцев для дежурства на избирательных участках. «Несмотря на обращения представителей Навального мы выставляем на УИКи только своих представителей. 8 сентября к нам в качестве подмоги прибудут наблюдатели-коммунисты из соседних регионов – Саратовской, Воронежской и Ростовской области. Обойдемся и без Навального», - уверен источник информагентства в обкоме партии. Также коммунист открестился от каких-либо договоренностей обкома с Навальным по поводу «умного голосования».

Волгоградские коммунисты уже не впервые отказывают в политическом союзе господину Навальному. Осенью 2017 года блогер приезжал в Волгоград и призывал оппозиционные силы к сотрудничеству. Однако сразу несколько представителей партий, включая КПРФ, заявили, что ничего общего с основателем ФБК иметь не намерены, поскольку, по их мнению, он эгоистичен и не держит слово.

В Волгограде сторонники Навального несколько раз являлись организаторами незаконных акций протеста, участниками которых зачастую становились школьники и студенты. Так, в марте 2017 года после митинга задержали 21 человека, в январе 2018-го после так называемой забастовки избирателей в отдел полиции увезли 53 человека, среди которых 12 – несовершеннолетних. Впоследствии участие в несанкционированном политическом действе оборачивалось для родителей подростков судебными разбирательствами и административными штрафами.

О том, что Навальный принимал участие в дальнейшей судьбе своих юных сподвижников, ничего не известно. К слову, блогер лишнего общения с волгоградцами в своих прошлые приезды сторонился. В ноябре 2017 года, к примеру, Навальный по прилету в Волгоград воспользовался дорогостоящей услугой – VIP-залом аэропорта. У трапа Навального и его активистов, как приоритетных клиентов, ожидал микроавтобус «Mercedes», который доставил гостей в зал повышенной комфортности.