«Ренессанс страхование»: полис ДМС можно выбрать под любой запрос и бюджет





Добровольное медицинское страхование и качественный медицинский сервис в Волгограде перестали быть прерогативой сотрудников предприятий с хорошим соцпакетом. Компания «Ренессанс страхование» с сентября запустила полноценную линейку продуктов ДМС для частных клиентов в пятидесяти трех ведущих клиниках города по доступной цене.

«Сегодня только 4% от всех проданных в России полисов ДМС покупают частные клиенты, — комментирует директор филиала «Ренессанс страхование» в Волгограде Ольга Бушуева. — Еще 1% покупают страховки с частичной оплатой работодателя для своих близких. Предложений для частных клиентов мало, зачастую они содержат серьезные исключения из страхового покрытия и дорого стоят. Мы разработали продукты для розничных клиентов с возможностью выбора программы под любые запросы и бюджет».

Так полис «Экстренный ДМС» от «Ренессанс страхование» включает возможность вызова скорой, услуги травмпункта и стационар при угрозе жизни. В программу «Комплексный ДМС» входит лечение в поликлинике, вызов врача на дом, стоматология, скорая помощь, травмпункт, лечение в стационаре при угрозе жизни, телемедицинские услуги и телефонная линия психологической поддержки.

«Здоровый ТелеЧек-ап» — это программа лабораторной диагностики по основным показателям с телемедицинской консультацией по ее результатам.

Также по словам Ольги Бушуевой в Волгограде доступны продукты с дистанционными медицинскими консультациями:

— «Телемедицина» — онлайн консультации врачей для детей и взрослых;

— «Второе медицинское мнение» — онлайн консультации с ведущими специалистами, в т.ч. зарубежными, для получения альтернативного заключения по поводу текущего заболевания и лечения;

— «Медицинский консьерж» — консультации по оформлению квот и иные вопросы по ОМС, поддержка медицинского юриста, поиск и подбор лекарств.

Стоимость страхования составляет от 1–2 до 15–20 тысяч рублей, в зависимости от наполнения программы и региона. Максимальная сумма, на которую могут быть оказаны медуслуги в рамках полисов «Ренессанс страхования» составляет до 1,9 млн рублей.

«Наши основные преимущества — это уникальная для рынка широкая линейка программ под любые потребности клиента и фиксированные тарифы. Традиционно при розничном ДМС проводится анкетирование, и, в случае тревожных симптомов, устанавливается повышенный тариф. Мы этого не делаем, медицинское анкетирование не требуется», — поясняет Ольга Бушуева.



