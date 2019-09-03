Спорт
Пожар на стадионе им. Логинова произошел в июле 2018 г.

Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизнь

Спорт 03.09.2019 13:23
4703 1
03.09.2019 13:23


Стадион имени Логинова в Волжском, который в 2018 году пережил крупный пожар, включили в областную трехлетнюю программу развития города-спутника. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров.
На территории стадиона планируется создание нового спортивного кластера для занятий различными видами спорта. Главному спортивному объекту Волжского с 64-летней историей давно требуется комплексное обновление. Пожар в 2018 году уничтожил многофункциональный спортивный зал с раздевалками и санузлами. Сегодня здесь смонтированы временные модульные конструкции. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится бассейн и ряд других площадок. 

На прилегающей к стадиону территории планируется строительство новых и реконструкция действующих объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры для занятий спортом, в том числе командным, а также для проведения соревнований самого высокого уровня. Дополнительные возможности для занятий водными видами спорта обеспечивает территориальная близость реки Ахтуба и реализация масштабного проекта по обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Отмечается, что новый кластер станет базовым центром для дальнейшего комплексного развития спорта, в том числе детского, в Волгоградской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
В Волгограде «Ротор» провел жаркую игру с «Шинником» и проиграл
18.08.2019 20:56
11454 0
«Ротор» выиграл у "Томи" со счетом 1:0
10.08.2019 17:53
5538 15
Волгоградский «Ротор» всухую проиграл лидеру первенства ФНЛ из Москвы – 0:2
31.08.2019 20:54
12984 0
Спорт
31.08.2019 20:54
Спорт 31.08.2019 20:54
12984 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2019 19:31
Спорт 26.08.2019 19:31
5430 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.08.2019 20:56
Спорт 18.08.2019 20:56
11454 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
16.08.2019 17:07
Спорт 16.08.2019 17:07
3033 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
14.08.2019 20:58
Спорт 14.08.2019 20:58
5582 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.08.2019 16:23
Спорт 12.08.2019 16:23
3354 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.08.2019 17:53
Спорт 10.08.2019 17:53
5538 15 Обсудить

0
Далее
Спорт
05.08.2019 17:43
Спорт 05.08.2019 17:43
4173 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.08.2019 21:23
Спорт 03.08.2019 21:23
5483 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
01.08.2019 14:36
Спорт 01.08.2019 14:36
3557 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.07.2019 20:52
Спорт 28.07.2019 20:52
5701 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.07.2019 17:23
Спорт 28.07.2019 17:23
2142 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.07.2019 13:58
Спорт 20.07.2019 13:58
9295 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.07.2019 12:12
Спорт 19.07.2019 12:12
4143 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
16.07.2019 13:24
Спорт 16.07.2019 13:24
11277 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:29
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде бизнес-вумен обманула друзей и полицейских на 160 млн рублей Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложениеСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителейСмотреть фотографии
12:58
Да будет ток!: в Волгограде реконструируют систему электроснабжения скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:05
Уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области похитили видеокамеру «Безопасного города»Смотреть фотографии
10:02
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом городаСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области студент убил местного жителя в дракеСмотреть фотографии
08:40
Люди с синими чемоданчиками осмотрят дома жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
16:18
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампаниюСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочихСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил деревоСмотреть фотографии
14:20
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителейСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилейСмотреть фотографии
14:11
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккеяСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде полицейские пришли на школьную линейку из-за трех смелых подростковСмотреть фотографии
13:05
Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудникаСмотреть фотографии
12:02
Лаборант АО «КАУСТИК» победила в городском конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцы оставили после празднования Дня города 300 кубометров мусораСмотреть фотографии
11:05
Труд шахтеров Гремячинского ГОКа отмечен наградамиСмотреть фотографии
11:01
Половина населения Волгограда за праздники воспользовалась общественным транспортомСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом в столкновении пяти машин пострадали две женщиныСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области депутату не удалось проверить КСПСмотреть фотографии
07:49
Зама главного дорожника Волгоградской области оштрафовали за нарушения на старой работеСмотреть фотографии
20:23
«Мы снова вместе!»: в волгоградской бизнес-гимназии встретили День знанийСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
От царицынского воеводы до волгоградского байкера: улицы города-героя захватил карнавалСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 