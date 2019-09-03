Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизнь





Стадион имени Логинова в Волжском, который в 2018 году пережил крупный пожар, включили в областную трехлетнюю программу развития города-спутника. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров.

На территории стадиона планируется создание нового спортивного кластера для занятий различными видами спорта. Главному спортивному объекту Волжского с 64-летней историей давно требуется комплексное обновление. Пожар в 2018 году уничтожил многофункциональный спортивный зал с раздевалками и санузлами. Сегодня здесь смонтированы временные модульные конструкции. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится бассейн и ряд других площадок.





На прилегающей к стадиону территории планируется строительство новых и реконструкция действующих объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры для занятий спортом, в том числе командным, а также для проведения соревнований самого высокого уровня. Дополнительные возможности для занятий водными видами спорта обеспечивает территориальная близость реки Ахтуба и реализация масштабного проекта по обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Отмечается, что новый кластер станет базовым центром для дальнейшего комплексного развития спорта, в том числе детского, в Волгоградской области.



