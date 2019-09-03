Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизнь

Пожар на стадионе им. Логинова произошел в июле 2018 г.
Спорт 03.09.2019 13:23
4703 1
03.09.2019 13:23
Стадион имени Логинова в Волжском, который в 2018 году пережил крупный пожар, включили в областную трехлетнюю программу развития города-спутника. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров.
На территории стадиона планируется создание нового спортивного кластера для занятий различными видами спорта. Главному спортивному объекту Волжского с 64-летней историей давно требуется комплексное обновление. Пожар в 2018 году уничтожил многофункциональный спортивный зал с раздевалками и санузлами. Сегодня здесь смонтированы временные модульные конструкции. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится бассейн и ряд других площадок.
На прилегающей к стадиону территории планируется строительство новых и реконструкция действующих объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры для занятий спортом, в том числе командным, а также для проведения соревнований самого высокого уровня. Дополнительные возможности для занятий водными видами спорта обеспечивает территориальная близость реки Ахтуба и реализация масштабного проекта по обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Отмечается, что новый кластер станет базовым центром для дальнейшего комплексного развития спорта, в том числе детского, в Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
18.08.2019 20:56
11454 0
10.08.2019 17:53
5538 15
31.08.2019 20:54
12984 0
Волгоградский «Ротор» всухую проиграл лидеру первенства ФНЛ из Москвы – 0:231.08.2019 20:54
Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»26.08.2019 19:31
В Волгограде «Ротор» провел жаркую игру с «Шинником» и проиграл18.08.2019 20:56
Игра «Ротора» и «Шинника» на «Волгоград Арене» начнется с оваций в честь героических пилотов16.08.2019 17:07
Волгоградский "Ротор" выиграл у "Нефтехимика" из Нижнекамска и вырвался на первое место14.08.2019 20:58
Волгоградская спортсменка взяла золото на чемпионате Европы в Киеве12.08.2019 16:23
«Ротор» выиграл у "Томи" со счетом 1:010.08.2019 17:53
Команда регионального оператора приняла участие в любительском турнире по пляжному волейболу05.08.2019 17:43
Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в Краснодаре03.08.2019 21:23
В Волгоградской области создадут физкультурные «островки» за 377 млн рублей01.08.2019 14:36
«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»28.07.2019 20:52
Соперники «Ротора» настроены на «битву титанов» на «Волгоград Арене»28.07.2019 17:23
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в Красноярске20.07.2019 13:58
Билеты на игру волгоградского "Ротора" продают в кредит19.07.2019 12:12
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют все16.07.2019 13:24
Реклама