«Браво,Волгоград!»: В ФНЛ оценили зрительский рекорд на матче «Ротора» и «Торпедо»





После субботнего аншлага на стадионе, Волгоград оказался на третьем месте в истории ФНЛ по посещаемости матчей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Футбольной национальной лиги. Сначала на игре 9-го тура с «Шинником» трибуны «Волгоград Арены» заполнили 33 417 человек и это был 4-й результат в истории лиги и лучший без учета тестовых матчей.





«И вот «Ротор» бьет не только собственный рекорд, но и обходит по числу зрителей тестовый матч в Калининграде, где 12 мая прошлого года поединок между «Балтикой» и «Тюменью» посетило 35 000 человек. Теперь у волжан третье место в истории ФНЛ. Браво, Волгоград!», - заключили в ФНЛ.





Как сообщало ИА «Высота 102», вчера на «Волгоград Арене» был сыгран Центральный матч тура. Лидер первенства ФНЛ «Торпедо» обыграл «Ротор» со счетом 2:0. Свидетелями игры стали 36 219 зрителей. На сегодняшний день «Ротор» занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ.