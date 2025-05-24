



Последний матч «Ротора» в Первой лиге сезона 24/25 завершился поражением волгоградского клуба – сине-голубые уступили сегодня, 24 мая, «Уфе» на «Волгоград Арене» в 34-м туре первенства со счетом 0:2. Такой результат волгоградской команды стал, конечно, неприятной неожиданностью для пришедших в прекрасную погоду горожан поддержать свой любимый коллектив. Тем не менее, «Ротор» завершил первый после двухлетнего перерыва сезон в подэлитном Последний матч «Ротора» в Первой лиге сезона 24/25 завершился поражением волгоградского клуба – сине-голубые уступили сегодня, 24 мая, «Уфе» на «Волгоград Арене» в 34-м туре первенства со счетом 0:2. Такой результат волгоградской команды стал, конечно, неприятной неожиданностью для пришедших в прекрасную погоду горожан поддержать свой любимый коллектив. Тем не менее, «Ротор» завершил первый после двухлетнего перерыва сезон в подэлитном

дивизионе крепким середнячком – в верхней десятке турнира.





Болельщики начали прибывать на главную арену Волгограда часа за два до начала матча. Многим хотелось получить автограф от футболистов «Ротора» Александра Клещенко и Тимура Касимова. Волгоградцы терпеливо стояли в очередях, чтобы потом похвастаться заветной росписью перед друзьями и в соцсетях. Болельщики начали прибывать на главную арену Волгограда часа за два до начала матча. Многим хотелось получить автограф от футболистов «Ротора» Александра Клещенко и Тимура Касимова. Волгоградцы терпеливо стояли в очередях, чтобы потом похвастаться заветной росписью перед друзьями и в соцсетях.





Еще до объявления официальных данных о количестве зрителей было понятно, что сегодняшний матч станет одним из самых посещаемых, судя по тому, что на территории стадиона яблоку негде было упасть. И, как потом оказалось, на трибунах переживали за сине-голубых 19154 болельщика. Настроение волгоградцам перед встречей поднимали выступления музыкальных групп, все желающие могли поучаствовать в качестве моделей для мастеров аквагрима, а дети играли в футбол.

Еще до объявления официальных данных о количестве зрителей было понятно, что сегодняшний матч станет одним из самых посещаемых, судя по тому, что на территории стадиона яблоку негде было упасть. И, как потом оказалось, на трибунах переживали за сине-голубых 19154 болельщика. Настроение волгоградцам перед встречей поднимали выступления музыкальных групп, все желающие могли поучаствовать в качестве моделей для мастеров аквагрима, а дети играли в футбол.





Перед матчем волгоградцы поделились с корреспондентом ИА «Высота 102» своими мыслями и ожиданиями от предстоящего поединка и впечатлениями от выступления клуба в сезоне 24/25. И все опрошенные журналистом волгоградцы выражали поддержку команде и надеялись на успех во встрече с «Уфой».

Перед матчем волгоградцы поделились с корреспондентом ИА «Высота 102» своими мыслями и ожиданиями от предстоящего поединка и впечатлениями от выступления клуба в сезоне 24/25. И все опрошенные журналистом волгоградцы выражали поддержку команде и надеялись на успех во встрече с «Уфой».





18-летний Тимур уже достаточно долго болеет и следит за командой. По его мнению, сине-голубые в Первой лиге в целом играли довольно неплохо. 18-летний Тимур уже достаточно долго болеет и следит за командой. По его мнению, сине-голубые в Первой лиге в целом играли довольно неплохо.

- Если закрепимся в Первой лиге и дальше, сможем подняться и в высший дивизион. Уверен, наши сегодня выиграют – думаю, будет 1:0, - поделился молодой человек. поделился молодой человек.





52-летний Александр – более опытный любитель футбола. Он заявил, что «Ротор» оправдал его ожидания в этом сезоне. 52-летний Александр – более опытный любитель футбола. Он заявил, что «Ротор» оправдал его ожидания в этом сезоне.

- Я хожу на матчи с 1984 года. В завершающемся сезоне особенно запомнилась игра с «Енисеем», когда наши ребята дома выиграли со счетом 3:0. Вообще, считаю, что есть три великих клуба – «Зенит», «Спартак» и «Ротор». У наших все получится – надо играть в футбол хорошо. Все ждут премьер-лигу на волгоградском стадионе, - считает Александр. - считает Александр.





А 21-летняя Екатерина призналась, что в восторге от главного тренера «Ротора» Дениса Бояринцева. А 21-летняя Екатерина призналась, что в восторге от главного тренера «Ротора» Дениса Бояринцева.

- Наш главный тренер совершил невероятное. Пришел год назад, поднял команду, большой молодец, - высказалась девушка. высказалась девушка.





А супруги из Волгограда Данил и Анна посещают домашние матчи «Ротора» всего несколько лет. 40-летний глава семейства рассказал, что им с женой и маленьким ребенком нравится болеть за команду, в том числе из-за хорошего стадиона. А супруги из Волгограда Данил и Анна посещают домашние матчи «Ротора» всего несколько лет. 40-летний глава семейства рассказал, что им с женой и маленьким ребенком нравится болеть за команду, в том числе из-за хорошего стадиона.

- Здесь отличная инфраструктура, удобно добираться, очень интересные развлекательные программы. Наши молодцы, последние игры особенно радовали. У нас великая команда с богатой историей, у ребят все получится. Надо идти вперед, отдаваться полностью футболу и верить в болельщиков, а болельщики всегда верят в команду, - сказал Данил. - сказал Данил.





А вот 16-летние Максим и Марина только нарабатывают стаж болельщиков. Молодые люди признались, что им нравится атмосфера на стадионе. В будущее они смотрят с оптимизмом. А вот 16-летние Максим и Марина только нарабатывают стаж болельщиков. Молодые люди признались, что им нравится атмосфера на стадионе. В будущее они смотрят с оптимизмом.

- Еще сезона два – и высшая лига, - уверены молодые люди, которые назвали Тимура Касимова своим любимым футболистом в нынешнем составе сине-голубых. Ребята специально приехали сегодня пораньше на автограф-сессию игрока волгоградского клуба и получили на память еще и совместное фото с Тимуром.

- уверены молодые люди, которые назвали Тимура Касимова своим любимым футболистом в нынешнем составе сине-голубых. Ребята специально приехали сегодня пораньше на автограф-сессию игрока волгоградского клуба и получили на память еще и совместное фото с Тимуром.





К началу матча болельщики были уже готовы изо всех сил поддерживать свою команду. Любопытно, что перед началом поединка символический удар по мячу нанесли воспитанники СШ «Ротор» Камилла Киричкова и Вячеслав Журавский, которые с отличием закончили девятый класс и приехали на игру прямо с линейки, посвященной последнему звонку. А волгоградские футболисты вышли на построение в необычном составе - со своими детьми, в том числе с самыми маленькими.

К началу матча болельщики были уже готовы изо всех сил поддерживать свою команду. Любопытно, что перед началом поединка символический удар по мячу нанесли воспитанники СШ «Ротор» Камилла Киричкова и Вячеслав Журавский, которые с отличием закончили девятый класс и приехали на игру прямо с линейки, посвященной последнему звонку. А волгоградские футболисты вышли на построение в необычном составе - со своими детьми, в том числе с самыми маленькими.





К сожалению, сегодняшний матч не принес ожидаемого почти двадцатью тысячами болельщиков результата. В первом тайме подопечные Дениса Бояринцева действовали первым номером и создавали напряжение на чужой половине поля. Отметим, состав «Уфы» был неосновным. Главный тренер гостей Омари Тетрадзе дал шанс проявить себя резервистам и молодым футболистам. К сожалению, сегодняшний матч не принес ожидаемого почти двадцатью тысячами болельщиков результата. В первом тайме подопечные Дениса Бояринцева действовали первым номером и создавали напряжение на чужой половине поля. Отметим, состав «Уфы» был неосновным. Главный тренер гостей Омари Тетрадзе дал шанс проявить себя резервистам и молодым футболистам.





Волгоградцы на правах хозяев завладели инициативой и создали пару опасных моментов. Можно отметить удар Евгения Болотова выше ворот с выгодной позиции и выстрел Дмитрия Прищепы с левого края после входа в штрафную - опасный удар отразил голкипер Алексей Чернов, а на добивании никого из сине-голубых не оказалось. До завершения первого тайма соперникам не удалось распечатать ворота друг друга. Волгоградцы на правах хозяев завладели инициативой и создали пару опасных моментов. Можно отметить удар Евгения Болотова выше ворот с выгодной позиции и выстрел Дмитрия Прищепы с левого края после входа в штрафную - опасный удар отразил голкипер Алексей Чернов, а на добивании никого из сине-голубых не оказалось. До завершения первого тайма соперникам не удалось распечатать ворота друг друга.





И в начале второй половины сине-голубые продолжили владеть территориальной инициативой, однако именно уфимские футболисты оказались эффективнее в завершающей стадии. На 69-й минуте в ходе контратаки экс-игрок «Ротора» Камиль Муллин отдал пас Расулу Гыстарову, который хладнокровно использовал свой момент и открыл счет в матче. К сожалению, все дальнейшие попытки хозяев отыграться ни к чему не привели - гости грамотно действовали в защите и не позволили оппонентам сравнять. И в начале второй половины сине-голубые продолжили владеть территориальной инициативой, однако именно уфимские футболисты оказались эффективнее в завершающей стадии. На 69-й минуте в ходе контратаки экс-игрок «Ротора» Камиль Муллин отдал пас Расулу Гыстарову, который хладнокровно использовал свой момент и открыл счет в матче. К сожалению, все дальнейшие попытки хозяев отыграться ни к чему не привели - гости грамотно действовали в защите и не позволили оппонентам сравнять.





Более того, на 86-й минуте «горожане» удвоили преимущество - отличился Владислав Адаев и установил окончательный результат матча - 2:0. Некоторые расстроенные болельщики стали покидать трибуны еще до финального свистка. Более того, на 86-й минуте «горожане» удвоили преимущество - отличился Владислав Адаев и установил окончательный результат матча - 2:0. Некоторые расстроенные болельщики стали покидать трибуны еще до финального свистка.





Но тех зрителей, кто остался до самого конца, волгоградская команда поблагодарила за поддержку, а она сегодня, действительно, была особенно громкой и искренней, продемонстрировав баннер со слоганом «Все вместе – душа на месте!». Несмотря на невеселые цифры на табло, болельщики и футболисты «Ротора» поаплодировали друг другу - и с каждой стороны это была вполне заслуженная благодарность по окончании интересного, непростого и насыщенного разными эмоциями сезона для волгоградской команды. Но тех зрителей, кто остался до самого конца, волгоградская команда поблагодарила за поддержку, а она сегодня, действительно, была особенно громкой и искренней, продемонстрировав баннер со слоганом «Все вместе – душа на месте!». Несмотря на невеселые цифры на табло, болельщики и футболисты «Ротора» поаплодировали друг другу - и с каждой стороны это была вполне заслуженная благодарность по окончании интересного, непростого и насыщенного разными эмоциями сезона для волгоградской команды.





Итоги матча «Ротора» и «Уфы» подвели главные тренеры Денис Бояринцев и Омари Тетрадзе. Ожидаемо, Денис Бояринцев извинился перед волгоградскими болельщиками за поражение. Итоги матча «Ротора» и «Уфы» подвели главные тренеры Денис Бояринцев и Омари Тетрадзе. Ожидаемо, Денис Бояринцев извинился перед волгоградскими болельщиками за поражение.





- Честно - мы очень старались. Это было видно по игре, но не смогли поставить точку в этом хорошем сезоне. Благодарим болельщиков за поддержку. Две последние встречи мы немного смазали. Казалось, что обрели ту уверенность, которую будем держать до последних туров. Две игры при имеющихся моментах - не забили ни одного гола. Хороший матч получился. Единственное - чувствовалась нервозность в первом тайме. Никак не могли попасть в створ ворот - столько подходов, хорошая фланговая игра. Не знаю, чем объяснить. Может, я где-то перекачал ребят. Хотели показать положительный результат. Во втором тайме чуть раскрепостились. Ключевые моменты мы не использовали и получили контратаку. Первая атака «Уфы» во втором тайме закончилась голом. Результат отрицательный сегодня, но все основные задачи команда на сезон выполнила - сохранила прописку и попала в первую десятку, - резюмировал наставник сине-голубых. - резюмировал наставник сине-голубых.





Омари Тетрадзе назвал «Ротор» хорошей командой. Омари Тетрадзе назвал «Ротор» хорошей командой.

- Задача была у нас - как можно быстрее сохранить место в Первой лиге. По сегодняшней игре ребята, которые вышли на поле, оказались более раскрепощенными. Нам этого не хватало по ходу сезона. С первого дня говорил, что задачу остаться в Первой лиге сложнее решать, чем бороться за выход в РПЛ. Другая психология. По матчу с «Ротором» заслужили победу. Играли против хорошей команды. Изучали ее, но сегодня так сложилось, что мы были сильнее, - заявил специалист.

- заявил специалист.





Несмотря на смазанный финиш сезона, волгоградский клуб в итоге занял девятое место с 47 очками. Конечно, сине-голубым хотелось попрощаться с болельщиками до начала следующего сезона на мажорной ноте, но истории в спорте, как и в жизни, развиваются подчас не по сценарию. Несмотря на смазанный финиш сезона, волгоградский клуб в итоге занял девятое место с 47 очками. Конечно, сине-голубым хотелось попрощаться с болельщиками до начала следующего сезона на мажорной ноте, но истории в спорте, как и в жизни, развиваются подчас не по сценарию.





Это понимают и волгоградцы, которые, хотя и не скрывали недовольства сегодняшним матчем, в то же время в соцсетях выражали благодарность команде за проведенный сезон и гамму эмоций, которые они переживали вместе с сине-голубыми все эти месяцы. И можно не сомневаться, что многие верят, что все самое лучшее и у Волгограда, и у «Ротора»- впереди.

Это понимают и волгоградцы, которые, хотя и не скрывали недовольства сегодняшним матчем, в то же время в соцсетях выражали благодарность команде за проведенный сезон и гамму эмоций, которые они переживали вместе с сине-голубыми все эти месяцы. И можно не сомневаться, что многие верят, что все самое лучшее и у Волгограда, и у «Ротора»- впереди.





































































































Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фотокорреспондент Андрей Поручаев

