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Энергетики обеспечили электроснабжением более 700 новых волгоградских потребителей

Главное 10.06.2025 09:28
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10.06.2025 09:28


Темп современной жизни постоянно ускоряется. За 12 месяцев 2024 года объем переданной электроэнергии по сетям АО «Волгоградоблэлектро» составил более 350 млн кВт.ч. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года полезный отпуск увеличился на 17%, что связано с активным развитием различных отраслей экономики и технологическим присоединением новых потребителей.
С начала года специалисты компании подключили к сетям более 700 новых объектов в Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102», объём присоединяемой мощности электроустановок составил свыше 16 тысяч киловатт.
Так, к примеру, выполнено технологическое присоединение для Быковской центральной районной больницы, средней школы №1 в Михайловке и школы №2 Новоаннинского муниципального района, а также научно-производственной компании в Камышине. Чтобы обеспечить потребителей электроснабжением, специалисты построили воздушные линии и установили трансформаторные подстанции.

В ближайшее время будут построены и модернизированы электросети для подключения строящихся многоквартирных домов в поселке Песчанка Советского района Волгограда, школ в Михайловке, больниц в хуторе Мелоклетском, городе Волжском и Камышине. В частности, в Камышине для ГБУЗ «Городская больница №1» будет построена высоковольтная линия и установлена двухтрансформаторная подстанция с трансформаторами по 1000 кВ каждый.

– Для повышения эксплуатационных характеристик объектов электросетевого комплекса ежегодно реализуются производственные программы по строительству, реконструкции и ремонту сетей с применением цифровых технологий, – сообщили в электросетевой компании. – Учитывая растущий спрос на электрическую энергию энергетики увеличивают протяженность линий электропередачи и повышают мощности существующих подстанций, строят новые энергообъекты. Благодаря реализуемым мероприятиям также фиксируется снижение потерь электроэнергии.

Также в компании пояснили, что адаптация к современным реалиям и формирование надежной энергетической системы способствуют активному движению вперед, достижению новых горизонтов и воплощению в жизнь национальных проектов для комфортного будущего уже сегодня.
Фото: пресс-служба АО «Волгоградоблэлектро»
Реклама. АО «Волгоградоблэлектро», ИНН 3443029580, erid: F7NfYUJCUneTRU6mdYMN

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