Держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис Samsung Pay

Экономика 30.08.2019 14:42 Реклама
280 0
30.08.2019 14:42 Реклама
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Samsung Pay.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, чтобы использовать Samsung Pay в магазине, достаточно запустить Samsung Pay и приложить телефон к платежному терминалу.
При этом сервис обеспечивает высочайший уровень защиты платежных данных: токен — вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты. Кроме того, встроенная система Samsung KNOX обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства. Оплату картой «Мир» с помощью смартфона можно всего за пару минут настроить в приложении Samsung Pay. Сервис доступен пользователям смартфонов серии Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay.
Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission — «магнитная безопасная передача») сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»: «Бесконтактные платежи стремительно набирают популярность у россиян. Сегодня это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оплаты, и мы рады, что клиенты Сбербанка, пользующиеся картами "Мир", теперь могут расплачиваться при помощи смартфона с Samsung Pay».
Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»): «Samsung Pay все чаще используется держателями карт «Мир». В июле 2019 года количество совершенных с его помощью операций выросло в 9 раз по сравнению с январем, кроме того средний чек покупок через сервис снизился с более чем 500 рублей до 480 рублей, что говорит о растущей популярности такого способа оплаты даже для небольших повседневных покупок. Сегодня Сбербанк является крупнейшим эмитентом национальных платежных карт, и мы уверены, что теперь миллионы клиентов смогут оценить удобство такого способа совершения привычных платежей по карте “Мир”».
Подробнее о сервисе можно узнать на сайте — https://www.sberbank.ru/samsung-pay.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
16869 5
21.08.2019 21:36
6081 0
05.08.2019 16:33
5241 0
В Камышине к открытию новой школы завершат капремонт соседнего дома30.08.2019 15:03
Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»30.08.2019 12:39
Лучший подарок к 1 сентября — возможность получить знания29.08.2019 14:30
В Волгограде продолжается реализация проектов-победителей грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ29.08.2019 11:37
Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спор29.08.2019 08:30
В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»28.08.2019 09:36
Банк «Открытие» получил международную награду Visa28.08.2019 08:54
Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества27.08.2019 17:08
Банк «Возрождение» запустил акцию «Твои правила»27.08.2019 13:12
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-627.08.2019 12:04
В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит26.08.2019 15:10
Исследование: женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте26.08.2019 14:42
Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты в садоводческих товариществах Волгоградской области26.08.2019 10:31
На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КПП23.08.2019 15:47
Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентов22.08.2019 17:10
Реклама